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حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية
حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية
أعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان، العراق، حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "شفق نيوز" عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد قوله إن "القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الإقليم داخل المؤسسات الحكومية".وأوضح أن "القرار يتضمن منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي إلا لخدمة عمل المؤسسات الحكومية".وأكد أن "ذلك بهدف خدمة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل".
https://sputnikarabic.ae/20220914/المغرب-سجن-مدونة-عامين-بتهمة-الإساءة-للدين-الإسلامي-على-مواقع-التواصل-1067711198.html
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المجتمع, العالم العربي
المجتمع, العالم العربي

حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية

20:47 GMT 02.10.2022
CC BY 2.0 / geralt / مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
CC BY 2.0 / geralt /
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أعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان، العراق، حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد قوله إن "القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الإقليم داخل المؤسسات الحكومية".
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14 سبتمبر, 10:23 GMT
وأوضح أن "القرار يتضمن منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي إلا لخدمة عمل المؤسسات الحكومية".
وأكد أن "ذلك بهدف خدمة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل".
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