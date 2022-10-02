https://sputnikarabic.ae/20221002/حكومة-إقليم-كردستان-تمنع-استخدام-مواقع-التواصل-الاجتماعي-في-الدوائر-الرسمية-1068532568.html

حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية

حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان، العراق، حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T20:47+0000

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المجتمع

العالم العربي

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ونقل موقع "شفق نيوز" عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد قوله إن "القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الإقليم داخل المؤسسات الحكومية".وأوضح أن "القرار يتضمن منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي إلا لخدمة عمل المؤسسات الحكومية".وأكد أن "ذلك بهدف خدمة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل".

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