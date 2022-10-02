https://sputnikarabic.ae/20221002/حكومة-إقليم-كردستان-تمنع-استخدام-مواقع-التواصل-الاجتماعي-في-الدوائر-الرسمية-1068532568.html
حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية
حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية
أعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان، العراق، حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T20:47+0000
2022-10-02T20:47+0000
2022-10-02T20:47+0000
المجتمع
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ونقل موقع "شفق نيوز" عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد قوله إن "القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الإقليم داخل المؤسسات الحكومية".وأوضح أن "القرار يتضمن منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي إلا لخدمة عمل المؤسسات الحكومية".وأكد أن "ذلك بهدف خدمة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل".
https://sputnikarabic.ae/20220914/المغرب-سجن-مدونة-عامين-بتهمة-الإساءة-للدين-الإسلامي-على-مواقع-التواصل-1067711198.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
المجتمع, العالم العربي
حكومة إقليم كردستان تمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدوائر الرسمية
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أعلنت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان، العراق، حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ونقل موقع "شفق نيوز
" عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد قوله إن "القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الإقليم داخل المؤسسات الحكومية".
وأوضح أن "القرار يتضمن منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي إلا لخدمة عمل المؤسسات الحكومية".
وأكد أن "ذلك بهدف خدمة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل".