https://sputnikarabic.ae/20221002/دراسة-بإمكان-الهيدروجين-النظيف-مساعدة-الصين-على-خفض-انبعاثات-الكربون-في-الصناعة-الثقيلة-1068499885.html
دراسة: بإمكان الهيدروجين النظيف مساعدة الصين على خفض انبعاثات الكربون في الصناعة الثقيلة
دراسة: بإمكان الهيدروجين النظيف مساعدة الصين على خفض انبعاثات الكربون في الصناعة الثقيلة
كشف باحثون صينيون وأمريكيون في دراسة نُشرت مؤخراً حول تقييم مستقبل استخدام الهيدروجين النظيف في الصين، أن بإمكان الهيدروجين النظيف أن يساعد على خفض انبعاثات... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T08:55+0000
2022-10-02T08:55+0000
2022-10-02T08:55+0000
علوم
الصين
الهيدروجين
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وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر إنيرجي" (Nature Energy)، أن بإمكان الهيدروجين النظيف تقليل انبعاثات الكربون في الصناعة الثقيلة بشكل ملحوظ من خلال استخدامه كناقل رئيسي للطاقة والمواد الوسيطة.وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة نانكاي الصينية، وجامعة هارفارد الأمريكية، أن من الصعب في الوقت الحالي أن تتحول الطاقة المستخدمة في الصناعات الثقيلة والنقل الكثيف إلى الطاقة المتجددة.وذكرت الدراسة أنه يمكن إنتاج الهيدروجين النظيف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الكهرباء المتجددة وإصلاح الغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيات إدارة الكربون، وفقا لوكالة "شينخوا".وتظهر نتيجة لنموذج تحليل في الدراسة أنه يمكن للهيدروجين النظيف أن يغذي ما يصل إلى 50% من أساطيل الشاحنات والحافلات الثقيلة في الصين بحلول عام 2060. كما تظهر النتيجة أيضاً توقعات بأن يسهم استخدام الهيدروجين النظيف في الصين في توفير 1.72 تريليون دولار أمريكي من تكاليف الاستثمار بحلول عام 2060 لتحقيق الحياد الكربوني مقارنة بسيناريو عدم وجود الهيدروجين.وأضافت الدراسة أن هذه النتيجة توفر دليلا على قيمة الهيدروجين النظيف في القطاعات الصينية التي يصعب عليها تخفيف انبعاثات الكربون، وفي البلدان التي تواجه تحديات مماثلة في الحد من الانبعاثات.
https://sputnikarabic.ae/20220825/الحكومة-المصرية-توقع-7-مذكرات-تفاهم-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1066830160.html
الصين
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علوم, الصين, الهيدروجين
دراسة: بإمكان الهيدروجين النظيف مساعدة الصين على خفض انبعاثات الكربون في الصناعة الثقيلة
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كشف باحثون صينيون وأمريكيون في دراسة نُشرت مؤخراً حول تقييم مستقبل استخدام الهيدروجين النظيف في الصين، أن بإمكان الهيدروجين النظيف أن يساعد على خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ في الصناعة الثقيلة الصينية والنقل الثقيل.
وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر إنيرجي" (Nature Energy)، أن بإمكان الهيدروجين النظيف
تقليل انبعاثات الكربون في الصناعة الثقيلة بشكل ملحوظ من خلال استخدامه كناقل رئيسي للطاقة والمواد الوسيطة.
وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة نانكاي الصينية، وجامعة هارفارد الأمريكية، أن من الصعب في الوقت الحالي أن تتحول الطاقة المستخدمة في الصناعات الثقيلة والنقل الكثيف إلى الطاقة المتجددة.
وذكرت الدراسة أنه يمكن إنتاج الهيدروجين النظيف
من مصادر مختلفة، بما في ذلك الكهرباء المتجددة وإصلاح الغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيات إدارة الكربون، وفقا لوكالة "شينخوا".
وتظهر نتيجة لنموذج تحليل في الدراسة أنه يمكن للهيدروجين النظيف أن يغذي ما يصل إلى 50% من أساطيل الشاحنات والحافلات الثقيلة في الصين بحلول عام 2060. كما تظهر النتيجة أيضاً توقعات بأن يسهم استخدام الهيدروجين النظيف في الصين في توفير 1.72 تريليون دولار أمريكي من تكاليف الاستثمار بحلول عام 2060 لتحقيق الحياد الكربوني مقارنة بسيناريو عدم وجود الهيدروجين.
وأضافت الدراسة أن هذه النتيجة توفر دليلا على قيمة الهيدروجين النظيف في القطاعات الصينية التي يصعب عليها تخفيف انبعاثات الكربون، وفي البلدان التي تواجه تحديات مماثلة في الحد من الانبعاثات.