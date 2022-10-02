https://sputnikarabic.ae/20221002/رئيس-فيفا-يصف-حادث-مقتل-مئات-المتظاهرين-بالاستاد-في-إندونيسيا-بـيوم-أسود-1068502707.html

رئيس "فيفا" يصف حادث مقتل مئات المتظاهرين بالاستاد في إندونيسيا بـ"يوم أسود"‏

رئيس "فيفا" يصف حادث مقتل مئات المتظاهرين بالاستاد في إندونيسيا بـ"يوم أسود"‏

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الأحد، أن "عالم كرة القدم في حالة صدمة ‏بعد الأحداث المأساوية التي وقعت في إندونيسيا، بملعب... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T10:15+0000

2022-10-02T10:15+0000

2022-10-02T10:15+0000

رياضة

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وقال في بيان رسمي: "هذا يوم أسود لكل العاملين في كرة القدم، ومأساة تفوق الاستيعاب، أتقدم بتعازي الحارة لعائلات وأصدقاء الضحايا الذي فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي".وتابع جياني إنفانتينو في بيانه: "معا مع "فيفا" والمجتمع الدولي لكرة القدم، كل صلواتنا مع الضحايا الذي تعرضوا لإصابات، كما نعلن عن تضامننا مع الشعب الإندونيسي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد الكرة الإندونيسي، والمنتخب الإندونيسي كرة القدم في هذا الوقت العصيب".وارتفعت حصيلة قتلى الذعر في مباراة كرة قدم بإندونيسيا إلى 174 قتيلا، معظمهم لقي حتفه دهسا بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أعمال شغب، ليصبح واحدا من أكثر الأحداث الرياضية دموية في العالم.اندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مساء السبت بين فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي بفوز بيرسيبايا بنتيجة 3- 2.وبسبب خيبة أملهم بعد خسارة فريقهم، رد الآلاف من مشجعي أريما المعرفون باسم " أريمانيا" برشق اللاعبين ومسؤولي الفريق بالزجاجات وأشياء أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".وتدفق المشجعون إلى ملعب كانجوروهان تعبيرا عن احتجاجهم وطالبوا إدارة أريما بتفسير سبب هزيمة النادي بعد 23 عاما من الفوز المتواصل على أرضه.في المقابل، بدأت الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بما في ذلك تجاه مدرجات الاستاد وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الجماهير.ولقي البعض حتفه خنقا فيما تعرض البعض الآخر للدهس بينما ركض مئات الأشخاص إلى المخرج في محاولة لتجنب الغاز المسيل للدموع.

https://sputnikarabic.ae/20221002/كيف-بدأت-المأساة-في-ملعب-جزيرة-جاوا-الإندونيسية-بين-بيرسيبايا-وأريما؟-فيديو-1068495452.html

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