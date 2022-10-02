https://sputnikarabic.ae/20221002/روسيا-تضع-خطة-لتسليم-1000-شقة-على-الأقل-إلى-سكان-ماريوبول-بحلول-نهاية-العام-الجاري-1068501638.html

روسيا تضع خطة لتسليم 1000 شقة على الأقل إلى سكان ماريوبول بحلول نهاية العام الجاري

روسيا تضع خطة لتسليم 1000 شقة على الأقل إلى سكان ماريوبول بحلول نهاية العام الجاري

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، وضع خطة لبناء 100 ألف متر مربع من المساكن الجديدة في ماريوبول، وسيتم تسليم ما لا يقل عن ألف شقة بحلول نهاية العام... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T09:46+0000

2022-10-02T09:46+0000

2022-10-02T09:46+0000

روسيا

إعادة إعمار

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وكتب خوسنولين ، في قناته على "تلغرام": "لقد سلمنا بالفعل مفاتيح الشقق الأولى في ماريوبول، وبحلول نهاية العام 2022، سنكون قد بنينا 100 ألف متر مربع سكني، وسيتم تسليم 1000 شقة على الأقل إلى سكان ماريوبول".وقام نائب رئيس الوزراء هذا الأسبوع بزيارة ماريوبول وفولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية في رحلة عمل.في 20 من شهر مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول والمرافق تحت الأرض لمصنع آزوفستال، حيث كان يختبئ مسلحو فوج آزوف (الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في روسيا) والجيش الأوكراني، والذي وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. إجمالا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو، استسلم أكثر من 2.4 ألف مقاتل من آزوف والجيش الأوكراني، الذين حاصروا أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.في وقت إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، جزءا من الجمهورية باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من نفس العام، استولت القوات الأوكرانية عليها خلال عملية عقابية.

https://sputnikarabic.ae/20220729/روسيا-تضع-خطة-لإعادة-إعمار-ماريوبول-في-مدة-3-سنوات--1065731269.html

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