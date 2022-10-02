https://sputnikarabic.ae/20221002/زلزال-بقوة-526-ريختر-يضرب-مدينة-مرسى-مطروح-المصرية-1068506955.html
زلزال بقوة 5.26 ريختر يضرب مدينة مرسى مطروح المصرية
زلزال بقوة 5.26 ريختر يضرب مدينة مرسى مطروح المصرية
أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، اليوم الأحد، أن هزة أرضية ضربت مدينة مرسى مطروح الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T11:50+0000
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وحسب موقع "مصراوي"، ذكر المعهد في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 430 كيلومترا شمال مرسى مطروح (جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط).وأوضح أن "الهزة الأرضية وقعت في الساعة 06:03:50 صباحا بالتوقيت المحلي (04:03 بتوقيت غرينتش).وأشار إلى أن "مركزه كان عند خط العرض 35.05 شمالا وخط الطول 25.93 شرقا، والعمق: 7.04 كم".ووفقا لبيان المعهد "لم تقع خسائر في الأرواح والممتلكات".وتشهد مصر على فترات هزات أرضية قوية، ولكن زلزال 1992 الذي وقع في 12 أكتوبر يعد من أقوى الزلازل التي مرت على مصر، حيث وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر.استمر زلزال 92 لمدة لم تتعد الدقيقة، ولكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب في وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة وتشريد الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20211012/هل-تواجه-مصر-كوارث-أرضية-خطيرة-بعد-زلزال-جزيرة-كريت؟-1050415449.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
زلزال بقوة 5.26 ريختر يضرب مدينة مرسى مطروح المصرية
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أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، اليوم الأحد، أن هزة أرضية ضربت مدينة مرسى مطروح الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وحسب موقع "مصراوي"، ذكر
المعهد في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 430 كيلومترا شمال مرسى مطروح (جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط).
وأوضح أن "الهزة الأرضية وقعت في الساعة 06:03:50 صباحا بالتوقيت المحلي (04:03 بتوقيت غرينتش).
وأضاف أن "الزلزال سجل 5.26 درجة على مقياس ريختر".
وأشار إلى أن "مركزه كان عند خط العرض 35.05 شمالا وخط الطول 25.93 شرقا، والعمق: 7.04 كم".
ووفقا لبيان المعهد "لم تقع خسائر في الأرواح والممتلكات".
12 أكتوبر 2021, 14:41 GMT
وتشهد مصر على فترات هزات أرضية قوية، ولكن زلزال 1992
الذي وقع في 12 أكتوبر يعد من أقوى الزلازل التي مرت على مصر، حيث وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر.
استمر زلزال 92 لمدة لم تتعد الدقيقة، ولكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب في وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة وتشريد الآلاف.