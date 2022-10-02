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سلطان عمان يصدر مرسوما بانضمام بلاده إلى اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي
سلطان عمان يصدر مرسوما بانضمام بلاده إلى اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي
أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوما سلطانيا بانضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T21:41+0000
2022-10-02T21:41+0000
أخبار عمان
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ونشرت وكالة الأنباء العمانية نص المرسوم، وجاء فيه أنه بعد "الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية، تمت الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقًا للصيغة المرفقة".وأضاف المرسوم ".. مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (1) من المادة (23) من الاتفاقية المشار إليها، وعلى جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المشار إليه.وفُتح باب التوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 14 سبتمبر/أيلول 2005 ودخلت حيز النفاذ في 7 يوليه/تموز 2007.
https://sputnikarabic.ae/20220809/روسيا-تصف-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-بـالإرهاب-النووي-1066228183.html
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أخبار عمان, العالم العربي
أخبار عمان, العالم العربي

سلطان عمان يصدر مرسوما بانضمام بلاده إلى اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي

21:41 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / HO 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / HO
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أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوما سلطانيا بانضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
ونشرت وكالة الأنباء العمانية نص المرسوم، وجاء فيه أنه بعد "الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية، تمت الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقًا للصيغة المرفقة".
وأضاف المرسوم ".. مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (1) من المادة (23) من الاتفاقية المشار إليها، وعلى جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
روسيا تصف الهجمات على محطة زابوروجيه بـ"الإرهاب النووي"
9 أغسطس, 18:00 GMT
وفُتح باب التوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 14 سبتمبر/أيلول 2005 ودخلت حيز النفاذ في 7 يوليه/تموز 2007.
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