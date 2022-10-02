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https://sputnikarabic.ae/20221002/سيئول-وواشنطن-تتفقان-على-التعاون-بشأن-إمدادات-السيولة-المالية-1068533798.html
سيئول وواشنطن تتفقان على التعاون بشأن إمدادات السيولة المالية
سيئول وواشنطن تتفقان على التعاون بشأن إمدادات السيولة المالية
اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على التعاون، من أجل تعزيز تسهيلات السيولة إذا تفاقم وضع الأسواق المالية العالمية، حسبما أفادت وزارة المالية الكورية... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T21:28+0000
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كوريا الجنوبية
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وذكر بيان للوزارة، أمس السبت، أن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ-هو، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عقدا مؤتمرا عبر الهاتف اتفقا خلاله على تعزيز سبل التعاون بين البلدين بشأن إمدادات السيولة المالية.وأضاف المصدر ذاته أن البلدين، "مستعدان للعمل الوثيق معا لتنفيذ تسهيلات السيولة عند الضرورة، كما لو تفاقم عدم الاستقرار المالي بسبب انتشار أزمة السيولة في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية".كما أشار الوزيران إلى أن الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية تعاني من تصاعد الشكوك، بسبب التراجع عن السياسات النقدية التوسعية في الدول الكبرى والحرب الروسية-الأوكرانية التي طال أمدها.وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول قد اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في سبتمبر المنصرم بنيويورك، على التعاون الوثيق بين البلدين لتنفيذ تسهيلات السيولة عند الضرورة.
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

سيئول وواشنطن تتفقان على التعاون بشأن إمدادات السيولة المالية

21:28 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / LEAH MILLISكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعقد اجتماعا مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوك-سو، في طوكيو على هامش جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر/ أيلول 2022
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعقد اجتماعا مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوك-سو، في طوكيو على هامش جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / LEAH MILLIS
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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على التعاون، من أجل تعزيز تسهيلات السيولة إذا تفاقم وضع الأسواق المالية العالمية، حسبما أفادت وزارة المالية الكورية الجنوبية.
وذكر بيان للوزارة، أمس السبت، أن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ-هو، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عقدا مؤتمرا عبر الهاتف اتفقا خلاله على تعزيز سبل التعاون بين البلدين بشأن إمدادات السيولة المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن البلدين، "مستعدان للعمل الوثيق معا لتنفيذ تسهيلات السيولة عند الضرورة، كما لو تفاقم عدم الاستقرار المالي بسبب انتشار أزمة السيولة في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية".
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كما أشار الوزيران إلى أن الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية تعاني من تصاعد الشكوك، بسبب التراجع عن السياسات النقدية التوسعية في الدول الكبرى والحرب الروسية-الأوكرانية التي طال أمدها.
وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول قد اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في سبتمبر المنصرم بنيويورك، على التعاون الوثيق بين البلدين لتنفيذ تسهيلات السيولة عند الضرورة.
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