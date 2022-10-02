https://sputnikarabic.ae/20221002/صحيفة-ميسي-يلوث-هواء-العالم-بـ-1502-طن-من-غاز-ثاني-أكسيد-الكربون-1068508427.html
صحيفة: ميسي يلوث هواء العالم بـ 1502 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون
صحيفة: ميسي يلوث هواء العالم بـ 1502 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون
اتهمت صحيفة فرنسية ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ونجم فريق باريس سان جيرمان، بقيامه بتلويث هواء العالم بـ 1502 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:33+0000
2022-10-02T12:33+0000
2022-10-02T12:33+0000
ليونيل ميسي
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن طائرة ميسي الخاصة، تسببت في تلويث هواء العالم بـ 1502 طن من ثاني أكسيد الكربون بعد قيامها بـ 52 رحلة في 3 أشهر فقط.وأضافت أن رحلات ميسي بطائرته الخاصة أطلقت غازات في الجو تعادل ما ينتجه مواطن فرنسي عادي في 150 عاما.وأشارت إلى أن ميسي قام بـ 5 رحلات بين بوينس آيرس في الأرجنتين وميامي، و3 رحلات بين مونتيفيديو في أوروغواي وميامي بولاية فلوريدا، إضافة إلى رحلة بين مدينتي ساو باولو البرازيلية ونيويورك الأمريكية.وتنقل ميسي أيضا برحلات من وإلى البرازيل، كما طار مهاجم باريس سان جيرمان من برشلونة أو إليها 7 مرات طوال موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي.كما تضمنت الرحلات أيضا السفر إلى تينيريفي وبلباو ونيس وفيجاري.ويأتي ذلك في وقت تتعالى فيه التحذيرات بشأن تغير المناخ، وسط دعوات لبذل المزيد من الجهد لحماية كوكب الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20220928/مشجع-يقتحم-الملعب-ويحصل-على-توقيع-ميسيفيديو-1068340047.html
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ليونيل ميسي, رياضة, نادي باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي, رياضة, نادي باريس سان جيرمان
صحيفة: ميسي يلوث هواء العالم بـ 1502 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون
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اتهمت صحيفة فرنسية ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ونجم فريق باريس سان جيرمان، بقيامه بتلويث هواء العالم بـ 1502 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن طائرة ميسي
الخاصة، تسببت في تلويث هواء العالم بـ 1502 طن من ثاني أكسيد الكربون بعد قيامها بـ 52 رحلة في 3 أشهر فقط.
وأضافت أن رحلات ميسي بطائرته الخاصة أطلقت غازات في الجو تعادل ما ينتجه مواطن فرنسي عادي في 150 عاما.
وأشارت إلى أن ميسي قام بـ 5 رحلات بين بوينس آيرس في الأرجنتين وميامي، و3 رحلات بين مونتيفيديو في أوروغواي وميامي بولاية فلوريدا، إضافة إلى رحلة بين مدينتي ساو باولو البرازيلية ونيويورك الأمريكية.
وتنقل ميسي أيضا برحلات من وإلى البرازيل، كما طار مهاجم باريس سان جيرمان من برشلونة أو إليها 7 مرات طوال موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
كما تضمنت الرحلات أيضا السفر إلى تينيريفي وبلباو ونيس وفيجاري.
ويأتي ذلك في وقت تتعالى فيه التحذيرات بشأن تغير المناخ
، وسط دعوات لبذل المزيد من الجهد لحماية كوكب الأرض.