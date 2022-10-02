https://sputnikarabic.ae/20221002/طهران-تعلن-الإفراج-عن-الحاج-الإيراني-المحتجز-في-السعودية-1068502417.html

طهران تعلن الإفراج عن الحاج الإيراني المحتجز في السعودية

طهران تعلن الإفراج عن الحاج الإيراني المحتجز في السعودية

أعلنت إيران، اليوم الأحد، الإفراج عن أحد مواطنيها كان قد تم احتجازه أثناء أدائه مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، معربا عن أملها في أن يعود إلى الوطن... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

العراق

سلطنة عمان

السعودية

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وذكرت كالة الأنباء الإيرانية، أن العراق وسلطنة عمان أبلغا إيران، الإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان محتجزا في السعودية.وأضافت أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وأوضحت أن عبد اللهيان شكر وزيري خارجية العراق وسلطنة عمان على جهودهما في متابعة قضية الإفراج عن الحاج الإيراني، معرباعن أمله في أن يعود إلى إيران قريبا.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في أغسطس الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت الحاج الإيراني ويدعى خليل دردمند، خلال أدائه مناسك الحج هذا العام.وأوضحت أن سبب اعتقاله هو التقاط صورة لهاتف جوال بخلفية قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قرب الكعبة.ونظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض فقد تواصلت الجهود الدبلوماسية للإفراج عنه عبر دول وسيطة.

https://sputnikarabic.ae/20220818/إيران-تطالب-السعودية-بالإفراج-عن-أحد-مواطنيها-تم-اعتقاله-أثناء-الحج-بسبب-صورة-1066595598.html

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