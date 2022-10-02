https://sputnikarabic.ae/20221002/غانتس-الاتفاق-مع-لبنان-سيضعف-اعتماده-على-إيران-ويعزز-الاستقرار-1068529333.html

غانتس: الاتفاق مع لبنان سيضعف اعتماده على إيران ويعزز الاستقرار

غانتس: الاتفاق مع لبنان سيضعف اعتماده على إيران ويعزز الاستقرار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، إن الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين سيضعف من اعتماد بيروت على إيران... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T18:16+0000

2022-10-02T18:16+0000

2022-10-02T18:16+0000

بيني غانتس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في تغريدات لغانتس على حسابه بموقع "تويتر" على وقع حديث عن توقيع وشيك بين تل أبيب وبيروت على الاتفاق.وقال غانتس: "هناك عدة جمل حول اتفاقية الحدود البحرية المتبلورة بين دولة إسرائيل ودولة لبنان".وأضاف: "في نهاية المطاف، هذا اتفاق جوهره اقتصادي - وفي حال توقيعه – سنستفيد لسنوات منه نحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة".وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق قال غانتس: "بطبيعة الحال، أثناء المفاوضات، لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية للاتفاق، فسيتم وضعها على طاولة الكنيست وستعرض نقاطها الرئيسية على الجمهور بشكل منظم وبطريقة شفافة".وتابع: "في المجال الأمني - الاتفاق ليس ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان، لكن لا شك أنه سيعزز الاستقرار والردع وسيضعف على المدى البعيد تبعية لبنان لإيران التي تزوده بالوقود ووسائل أخرى".في سياق متصل، صرح مصدر لبناني لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "اللجنة الفنية اللبنانية ستجتمع غدا الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".وأضاف المصدر أن الرئاسات اللبنانية الثلاث، ممثلة بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تعقد غدا اجتماعا عقب اجتماع اللجنة الفنية وذلك "لاتخاذ الموقف الرسمي النهائي الذي سيبلغ إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".

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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم