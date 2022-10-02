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https://sputnikarabic.ae/20221002/غانتس-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-الاستعدادات-شمالا-بغض-النظر-عن-مفاوضات-الترسيم-مع-لبنان-1068522485.html
غانتس: الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعدادات شمالا بغض النظر عن مفاوضات الترسيم مع لبنان
غانتس: الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعدادات شمالا بغض النظر عن مفاوضات الترسيم مع لبنان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الجيش سيحتفظ باستعداداته على الساحة الشمالية بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ملف الترسيم، مؤكدا أنه في حالة... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T15:52+0000
2022-10-02T15:52+0000
العالم العربي
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غانتس في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد: "الجيش سيواصل استعداداته في الساحة الشمالية بغض النظر عن المفاوضات مع لبنان حول ملف الترسيم".في سياق متصل، صرح مصدر لبناني لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "اللجنة الفنية اللبنانية ستجتمع غدا الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".وأضاف المصدر أن الرئاسات اللبنانية الثلاث، ممثلة بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تعقد غدا اجتماعا عقب اجتماع اللجنة الفنية وذلك "لاتخاذ الموقف الرسمي النهائي الذي سيبلغ إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".
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العالم العربي, إسرائيل
العالم العربي, إسرائيل

غانتس: الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعدادات شمالا بغض النظر عن مفاوضات الترسيم مع لبنان

15:52 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الجيش سيحتفظ باستعداداته على الساحة الشمالية بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ملف الترسيم، مؤكدا أنه في حالة التوصل لاتفاق معه لن يمنع ذلك وقوع احتكاكات مستقبلية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غانتس في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد: "الجيش سيواصل استعداداته في الساحة الشمالية بغض النظر عن المفاوضات مع لبنان حول ملف الترسيم".
وأضاف الوزير الإسرائيلي، "في حالة الاتفاق مع لبنان لن تكون هناك ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي معه لكنه سيسهم في إضعاف تبعية لبنان لإيران".
في سياق متصل، صرح مصدر لبناني لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "اللجنة الفنية اللبنانية ستجتمع غدا الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وأضاف المصدر أن الرئاسات اللبنانية الثلاث، ممثلة بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تعقد غدا اجتماعا عقب اجتماع اللجنة الفنية وذلك "لاتخاذ الموقف الرسمي النهائي الذي سيبلغ إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".
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