https://sputnikarabic.ae/20221002/فلسطينية-تطعن-حارسة-في-سجن-إسرائيلي-بمقص-بعد-تعرضها-لتفتيش-مهين-1068519348.html
فلسطينية تطعن حارسة في سجن إسرائيلي بمقص بعد تعرضها لتفتيش "مهين"
فلسطينية تطعن حارسة في سجن إسرائيلي بمقص بعد تعرضها لتفتيش "مهين"
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن فتاة فلسطينية طعنت حارسة في سجن إسرائيلي بمقص، مشيرة إلى أن الحارسة تعاني من إصابات "طفيفة". 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:28+0000
2022-10-02T14:28+0000
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أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الفتاة الفلسطينية تبلغ من العمر (23 عاماً) وكانت في زيارة لشقيقها المعتقل في سجن نفحة (رامون).وأضافت أنه أثناء عملية التفتيش أخرجت مقصاً وطعنت الحارسة وهي تصيح قائلة إنها "تفعل هذا من أجل فلسطين وشقيقها"، بحسب مسؤولي السجن الإسرائيلي.وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤولين في السجن، أن الحارسة وضابطا آخر تمكنا من القبض على الفتاة وأحبطا تنفيذ مخططها.وأشار المسؤولون إلى أن "التحقيق الأولي في حادث الطعن يثير الشكوك في أن الدافع كان الإرهاب".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير فلسطينية أن الفتاة تعرضت لتفتيش "مهين".وحمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير الفتاة.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-فتاة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-في-القدس-فيديو-1067594459.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
فلسطينية تطعن حارسة في سجن إسرائيلي بمقص بعد تعرضها لتفتيش "مهين"
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن فتاة فلسطينية طعنت حارسة في سجن إسرائيلي بمقص، مشيرة إلى أن الحارسة تعاني من إصابات "طفيفة".
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الفتاة الفلسطينية تبلغ من العمر (23 عاماً) وكانت في زيارة لشقيقها المعتقل في سجن نفحة (رامون).
وأضافت أنه أثناء عملية التفتيش أخرجت مقصاً وطعنت الحارسة وهي تصيح قائلة إنها "تفعل هذا من أجل فلسطين وشقيقها"، بحسب مسؤولي السجن الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤولين في السجن، أن الحارسة وضابطا آخر تمكنا من القبض على الفتاة وأحبطا تنفيذ مخططها.
وأشار المسؤولون إلى أن "التحقيق الأولي في حادث الطعن يثير الشكوك في أن الدافع كان الإرهاب".
وفي السياق ذاته، أفادت
تقارير فلسطينية أن الفتاة تعرضت لتفتيش "مهين".
وحمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير الفتاة.