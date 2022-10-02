https://sputnikarabic.ae/20221002/قائد-الحرس-الثوري-أرى-ضعف-أمريكا-بأم-عيني-وأعلن-أنهم-قد-فشلوا-1068513712.html
قائد الحرس الثوري: أرى ضعف أمريكا بأم عيني وأعلن أنهم قد فشلوا
قائد الحرس الثوري: أرى ضعف أمريكا بأم عيني وأعلن أنهم قد فشلوا
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن نفوذ بلاده الإقليمي يشكل حاجزا كبيرا أمام مؤامرات العدو. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:03+0000
2022-10-02T13:03+0000
2022-10-02T13:03+0000
إيران
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وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت خلال مراسم بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس" في متحف الثورة الإسلامية.وشدد اللواء حسين سلامي على أن "العدو قد هُزم في كل مشهد، بما في ذلك في الجو والبر والبحر وفي مجال العلوم والتكنولوجيا. أرى ضعف أمريكا بأم عيني وأعلن أنهم قد فشلوا".وشدد القائد العام للحرس الثوري على أن "كل الشياطين والأشرار في العالم بدأوا حربا إعلامية وسياسية ضد بلاده للتعويض عن إخفاقاتهم، والعالم يرى بوادر ذلك الأمر"، مشيرا إلى أن "العدو يريد عدم السماح بوجود جغرافية مستقلة ذات سيادة وسلطة ومنطق نافذ باسم الإسلام"، وهو ما صرح به تعليقا على ما أسماه بـ"تصرفات الأعداء في الآونة الأخيرة لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران".واعتبر اللواء حسين سلامي أن نفوذ إيران الإقليمي يمثل حاجزا كبيرا أمام أعداء بلاده، وضد مؤامراتهم، مضيفا أن هؤلاء الأعداء يريدون خداع الشباب الإيراني للنزول إلى الشوارع، مناشدا أفراد الشعب الإيراني ضرورة الوعي فهو دائما يجلب لبلاده النصر.واستطرد القائد العام للحرس الثوري:وشدد اللواء حسين سلامي على أن الهزيمة لا معنى لها بالنسبة للشعب الإيراني وكلمة "الهزيمة" ليست موجودة في الموسوعة السياسية لأبناء إيران.ومنذ نحو أسبوعين، تشهد إيران احتجاجات على وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
https://sputnikarabic.ae/20221001/الحرس-الثوري-سنثأر-لدماء-شهداء-الجمعة-السوداء-1068483986.html
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إيران, أخبار العالم الآن
قائد الحرس الثوري: أرى ضعف أمريكا بأم عيني وأعلن أنهم قد فشلوا
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن نفوذ بلاده الإقليمي يشكل حاجزا كبيرا أمام مؤامرات العدو.
وذكرت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت خلال مراسم بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس" في متحف الثورة الإسلامية.
وشدد اللواء حسين سلامي على أن "العدو قد هُزم في كل مشهد، بما في ذلك في الجو والبر والبحر وفي مجال العلوم والتكنولوجيا. أرى ضعف أمريكا بأم عيني وأعلن أنهم قد فشلوا".
وشدد القائد العام للحرس الثوري
على أن "كل الشياطين والأشرار في العالم بدأوا حربا إعلامية وسياسية ضد بلاده للتعويض عن إخفاقاتهم، والعالم يرى بوادر ذلك الأمر"، مشيرا إلى أن "العدو يريد عدم السماح بوجود جغرافية مستقلة ذات سيادة وسلطة ومنطق نافذ باسم الإسلام"، وهو ما صرح به تعليقا على ما أسماه بـ"تصرفات الأعداء في الآونة الأخيرة لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران".
واعتبر اللواء حسين سلامي أن نفوذ إيران الإقليمي يمثل حاجزا كبيرا أمام أعداء بلاده، وضد مؤامراتهم، مضيفا أن هؤلاء الأعداء يريدون خداع الشباب الإيراني للنزول إلى الشوارع، مناشدا أفراد الشعب الإيراني ضرورة الوعي فهو دائما يجلب لبلاده النصر.
واستطرد القائد العام للحرس الثوري:
نقول للأمريكيين والبريطانيين والسعوديين ومن استهدف قلوب شبابنا بوسائل إعلامهم الهدامة، سنحطمكم ولن نسمح حتى لأحدكم بدخول وطننا الإسلامي.
وشدد اللواء حسين سلامي على أن الهزيمة لا معنى لها بالنسبة للشعب الإيراني وكلمة "الهزيمة" ليست موجودة في الموسوعة السياسية لأبناء إيران.
ومنذ نحو أسبوعين، تشهد إيران احتجاجات
على وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.