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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221002/قالين-يؤكد-لسوليفان-أهمية-تركيز-الجهود-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1068530395.html
قالين يؤكد لسوليفان أهمية تركيز الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية
قالين يؤكد لسوليفان أهمية تركيز الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أكد إبراهيم قالين، مستشار الرئيس التركي، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماعهما في إسطنبول، أهمية تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T18:47+0000
2022-10-02T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسية التركية، في بيان، اليوم الأحد، إن "قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

قالين يؤكد لسوليفان أهمية تركيز الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية

18:47 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أكد إبراهيم قالين، مستشار الرئيس التركي، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماعهما في إسطنبول، أهمية تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسية التركية، في بيان، اليوم الأحد، إن "قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
وقالت الوزارة إنه "لا يمكن لبلادها قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".
كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
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