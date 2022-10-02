https://sputnikarabic.ae/20221002/قالين-يؤكد-لسوليفان-أهمية-تركيز-الجهود-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1068530395.html
قالين يؤكد لسوليفان أهمية تركيز الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية
قالين يؤكد لسوليفان أهمية تركيز الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أكد إبراهيم قالين، مستشار الرئيس التركي، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماعهما في إسطنبول، أهمية تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T18:47+0000
2022-10-02T18:47+0000
2022-10-02T18:47+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسية التركية، في بيان، اليوم الأحد، إن "قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
قالين يؤكد لسوليفان أهمية تركيز الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية
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أكد إبراهيم قالين، مستشار الرئيس التركي، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماعهما في إسطنبول، أهمية تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسية التركية، في بيان، اليوم الأحد، إن "قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، موقف أنقرة
من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
وقالت الوزارة إنه "لا يمكن لبلادها قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".
كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.