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قيس سعيد يتوعد "اللوبيات" ويتعهد باسترداد ثروات الشعب
قيس سعيد يتوعد "اللوبيات" ويتعهد باسترداد ثروات الشعب
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما وصفه بـ "زمن اللوبيات" قد انتهى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمحاسبة هؤلاء واسترداد ثروات الشعب. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:43+0000
2022-10-02T09:43+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التمهيدية الخاصة بتأسيس شركة أهلية محلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.وتابع سعيد: "'في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2010 حدثت الثورة التونسية، لكن بعض اللوبيات واصلت العمل''.وقال الرئيس التونسي إنه سيتم المحاسبة على كل مليم حصل عليه المنتمون لهذه اللوبيات دون وجه حق.وأكد قيس سعيد أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة وأن المصالحة الحقيقية تكون معه حتى يستعيد الشعب ثرواته.يذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ووصول معدلات التضخم إلى 8.6 في المئة بينما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).وتسعى حكومة البلاد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مسؤول-باتحاد-الشغل-التونسي-يدعو-لإنقاذ-البلاد-من-وضع-خطير-1068484358.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

قيس سعيد يتوعد "اللوبيات" ويتعهد باسترداد ثروات الشعب

09:43 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما وصفه بـ "زمن اللوبيات" قد انتهى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمحاسبة هؤلاء واسترداد ثروات الشعب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التمهيدية الخاصة بتأسيس شركة أهلية محلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
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أمس, 16:43 GMT
وتابع سعيد: "'في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2010 حدثت الثورة التونسية، لكن بعض اللوبيات واصلت العمل''.
وقال الرئيس التونسي إنه سيتم المحاسبة على كل مليم حصل عليه المنتمون لهذه اللوبيات دون وجه حق.
وأضاف: "لابد أن يتم إعادة هذه الأموال إلى الشعب التونسي''.
وأكد قيس سعيد أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة وأن المصالحة الحقيقية تكون معه حتى يستعيد الشعب ثرواته.
يذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ووصول معدلات التضخم إلى 8.6 في المئة بينما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).
وتسعى حكومة البلاد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
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