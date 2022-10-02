https://sputnikarabic.ae/20221002/كيف-بدأت-المأساة-في-ملعب-جزيرة-جاوا-الإندونيسية-بين-بيرسيبايا-وأريما؟-فيديو-1068495452.html
كيف بدأت المأساة في ملعب جزيرة جاوا الإندونيسية بين بيرسيبايا وأريما؟.. فيديو
كيف بدأت المأساة في ملعب جزيرة جاوا الإندونيسية بين بيرسيبايا وأريما؟.. فيديو
مأساة شهدتها كرة القدم العالمية والإندونيسية خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 129 شخصا وإصابة المئات من مشجعي كرة القدم في جزيرة جاوا الإندونيسية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T00:20+0000
2022-10-02T00:20+0000
2022-10-02T00:20+0000
إندونسيا
أعمال شغب
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كيف بدأت المأساة؟جمع ملعب كانجوروهان فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي ولكن النتيجة كانت لصالح بيرسيبايا بالفوز بنتيجة (3-2).لكن مشجعي فريقي أريما احتجوا ونزلوا إلى أرض الملعب، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام إندونيسية، لتبدأ الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.خلال المشهد أيضا يظهر عدد من قوات الأمن يستخدمون الهروات بقوة مفرطة مع المشجعين ثم بدأ فريق آخر في إلقاء قنابل الغاز على المدرجات.بدا في المشاهد التي نشرها حساب (BNO News) على تويتر، الجماهير تجمع قنابل الغاز التي ألقيت على المدرجات وتعيد إلقائها على الشرطة مجددا.ولكن أظهرت مقاطع مصورة أخرى نشرها نفس الحساب سُحب من الغاز المسيل للدموع في المدرجات تكاد لا ترى منها أي شيء.عشرات من القتلى ومئات المصابينقال رئيس شرطة شرق جزيرة جاوا، نيكو أفينتا، للصحفيين، إن " 127 شخصًا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".وأضاف، أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى في أثناء عملية الإنقاذ وفي المستشفى.تحقيق وإيقاف الدورينقلت صحيفة ميرور الإنجليزية عن بيان للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أنه تقرر تعليق بطولة كرة القدم لمدة أسبوع بعد أحداث الشغب والأحداث المأساوية.وأكد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أنه فتح تحقيق إثر أحداث الشغب التي راح ضحيتها العشرات.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-127-شخصا-وإصابة-180-آخرين-خلال-أعمال-شغب-في-ملعب-كرة-قدم-بإندونيسيا-1068494894.html
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إندونسيا, أعمال شغب
كيف بدأت المأساة في ملعب جزيرة جاوا الإندونيسية بين بيرسيبايا وأريما؟.. فيديو
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مأساة شهدتها كرة القدم العالمية والإندونيسية خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 129 شخصا وإصابة المئات من مشجعي كرة القدم في جزيرة جاوا الإندونيسية.
كيف بدأت المأساة؟
جمع ملعب كانجوروهان فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي ولكن النتيجة كانت لصالح بيرسيبايا بالفوز بنتيجة (3-2).
لكن مشجعي فريقي أريما احتجوا ونزلوا إلى أرض الملعب، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام إندونيسية
، لتبدأ الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.
خلال المشهد أيضا يظهر عدد من قوات الأمن يستخدمون الهروات بقوة مفرطة مع المشجعين ثم بدأ فريق آخر في إلقاء قنابل الغاز على المدرجات.
بدا في المشاهد التي نشرها حساب (BNO News) على تويتر، الجماهير تجمع قنابل الغاز التي ألقيت على المدرجات وتعيد إلقائها على الشرطة مجددا.
ولكن أظهرت مقاطع مصورة أخرى نشرها نفس الحساب سُحب من الغاز المسيل للدموع في المدرجات تكاد لا ترى منها أي شيء.
عشرات من القتلى ومئات المصابين
قال رئيس شرطة شرق جزيرة جاوا، نيكو أفينتا، للصحفيين، إن " 127 شخصًا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".
وأضاف، أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى في أثناء عملية الإنقاذ وفي المستشفى.
نقلت صحيفة
ميرور الإنجليزية عن بيان للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أنه تقرر تعليق بطولة كرة القدم لمدة أسبوع بعد أحداث الشغب والأحداث المأساوية.
وأكد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أنه فتح تحقيق إثر أحداث الشغب التي راح ضحيتها العشرات.