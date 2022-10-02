https://sputnikarabic.ae/20221002/لاتفيا-حزب-رئيس-الوزراء-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-1068534955.html
لاتفيا.. حزب رئيس الوزراء يفوز بالانتخابات البرلمانية
لاتفيا.. حزب رئيس الوزراء يفوز بالانتخابات البرلمانية
فاز حزب الوحدة الجديدة الذي يتزعمه رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز في الانتخابات البرلمانية، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد اليوم الأحد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T23:36+0000
2022-10-02T23:36+0000
2022-10-02T23:36+0000
أخبار لاتفيا
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تظهر النتائج الأولية، أن حزب الوحدة الجديدة استحوذ على 26 مقعدا في برلمان لاتفيا المؤلف من 100 مقعد.ويأتي اتحاد الخضر والمزارعين في المركز الثاني برصيد 16 مقعدا.بينما تأتي القائمة الموحدة في المركز الثالث بـ15 مقعدا، وفقا لوكالة شينخوا للأنباء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لاتفيا
لاتفيا.. حزب رئيس الوزراء يفوز بالانتخابات البرلمانية
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فاز حزب الوحدة الجديدة الذي يتزعمه رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز في الانتخابات البرلمانية، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد اليوم الأحد.
تظهر النتائج الأولية، أن حزب الوحدة الجديدة استحوذ على 26 مقعدا في برلمان لاتفيا
المؤلف من 100 مقعد.
ويأتي اتحاد الخضر والمزارعين في المركز الثاني برصيد 16 مقعدا.
بينما تأتي القائمة الموحدة في المركز الثالث بـ15 مقعدا، وفقا لوكالة شينخوا للأنباء.