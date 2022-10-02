https://sputnikarabic.ae/20221002/لبنان-اجتماع-اللجنة-الفنية-بشأن-ترسيم-الحدود-لاقتراح-رد-على-العرض-الأمريكي-1068517856.html
لبنان... اجتماع اللجنة الفنية بشأن ترسيم الحدود لاقتراح رد على العرض الأمريكي
لبنان... اجتماع اللجنة الفنية بشأن ترسيم الحدود لاقتراح رد على العرض الأمريكي
تجتمع اللجنة الفنية اللبنانية غدا الاثنين لوضع مقترح جواب حول العرض الأمريكي بشأن ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، يعقبه اجتماع للرئاسات اللبنانية الثلاث... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:51+0000
2022-10-02T13:51+0000
2022-10-02T13:51+0000
العالم العربي
لبنان
إسرائيل
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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بيروت - سبوتنيك. وصرح مصدر لبناني لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "اللجنة الفنية اللبنانية ستجتمع غدا الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".وأضاف المصدر أن الرئاسات اللبنانية الثلاث، وهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يعقدون غدا اجتماعا عقب اجتماع اللجنة الفنية وذلك "لاتخاذ الموقف الرسمي النهائي الذي سيبلغ إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20221002/رئيس-وزراء-إسرائيل-ندرس-التفاصيل-النهائية-لاتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068500160.html
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي, لبنان, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان... اجتماع اللجنة الفنية بشأن ترسيم الحدود لاقتراح رد على العرض الأمريكي
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تجتمع اللجنة الفنية اللبنانية غدا الاثنين لوضع مقترح جواب حول العرض الأمريكي بشأن ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، يعقبه اجتماع للرئاسات اللبنانية الثلاث لاتخاذ موقف رسمي حول الملف.
بيروت - سبوتنيك. وصرح مصدر لبناني لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "اللجنة الفنية اللبنانية ستجتمع غدا الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وأضاف المصدر أن الرئاسات اللبنانية الثلاث، وهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يعقدون غدا اجتماعا عقب اجتماع اللجنة الفنية وذلك "لاتخاذ الموقف الرسمي النهائي الذي سيبلغ إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".
يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، أن الرئيس ميشال
عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".
وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.