https://sputnikarabic.ae/20221002/لبنان-يدرس-تفاصيل-العرض-الأمريكي-لترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068514232.html
لبنان يدرس تفاصيل العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
لبنان يدرس تفاصيل العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
تتناول الحلقة آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لأنه على ما يبدو يشهد اختراقاً نوعياً مع تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم السبت... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:00+0000
2022-10-02T13:00+0000
2022-10-02T13:00+0000
راديو
نافذة على لبنان
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لبنان يدرس تفاصيل العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
لبنان يدرس تفاصيل العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
يقول الكاتب والمحلل السياسي حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار الحسن إلى أن الرد اللبناني لن يأتي حاليا، بسبب أن الرسالة نفسها، حملت إحداثيات وخطوط جغرافية، حيث يقوم فريق فني مختص بمطابقة هذه الإحداثيات على الخرائط، للتثبت من صحتها، حتى لا يقع لبنان في خطأ مسألة الترسيم، وبالتالي يخسر جزءا من مساحته وأرضه.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
راديو, نافذة على لبنان, аудио
لبنان يدرس تفاصيل العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
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تتناول الحلقة آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لأنه على ما يبدو يشهد اختراقاً نوعياً مع تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم السبت الماضي، رسالة خطية من الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
يقول الكاتب والمحلل السياسي حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"يبدو أن الرسالة التي حملتها السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس من الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تضمنت على ما يبدو حسب آخر المعلومات، استجابة للمطالب والشروط والملاحظات التي طالب بها لبنان".
وأشار الحسن إلى أن الرد اللبناني لن يأتي حاليا، بسبب أن الرسالة نفسها، حملت إحداثيات وخطوط جغرافية، حيث يقوم فريق فني مختص بمطابقة هذه الإحداثيات على الخرائط، للتثبت من صحتها، حتى لا يقع لبنان في خطأ مسألة الترسيم، وبالتالي يخسر جزءا من مساحته وأرضه.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...