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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221002/لجنة-تحقيق-روسيا-الاتحادية-تقوم-بمتابعة-التحقيقات-المتعلقة-بالمرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا--1068532666.html
لجنة تحقيق روسيا الاتحادية تقوم بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالمرتزقة الأجانب في أوكرانيا
لجنة تحقيق روسيا الاتحادية تقوم بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالمرتزقة الأجانب في أوكرانيا
أعلنت لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، اليوم الأحد، أنها ستقوم بالتحقق من المعلومات حول المرتزقة الأجانب من بولندا ورومانيا ودول أوروبية أخرى يشاركون في... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T20:30+0000
2022-10-02T20:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت لجنة التحقيق الروسية في منشور على قناتها في "تلغرام"، إن "رئيس لجنة التحقيق الروسية أوعز بالتحقق من المعلومات حول المرتزقة الأجانب المشاركين في الأعمال العدائية في صفوف الجيش الأوكراني".وأضافت البيان المنشور على "تلغرام": "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات إلى إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي للتحقق من المعلومات من خلال التحقيق وجمع الأدلة اللازمة".وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، أن البلدان التي قدم منها المرتزقة الأجانب تخلت عنهم ولم يتصل أحد بممثلي الجمهورية بشأنهم.كما تحدث بوشيلين عن حالة المحكمة والتحقيق بشأنها: "كل شيء في إطار تشريعاتنا أي أن الاستئناف جار الآن لمن صدرت ضدهم أحكام ولم يطرأ أي تغيير، ولم يتصل أحد من تلك البلدان التي وصلوا منها".
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لجنة تحقيق روسيا الاتحادية تقوم بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالمرتزقة الأجانب في أوكرانيا

20:30 GMT 02.10.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، اليوم الأحد، أنها ستقوم بالتحقق من المعلومات حول المرتزقة الأجانب من بولندا ورومانيا ودول أوروبية أخرى يشاركون في المعارك إلى جانب أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية في منشور على قناتها في "تلغرام"، إن "رئيس لجنة التحقيق الروسية أوعز بالتحقق من المعلومات حول المرتزقة الأجانب المشاركين في الأعمال العدائية في صفوف الجيش الأوكراني".

وفقا للتقارير، فإن مرتزقة من رومانيا وبولندا ودول أوروبية أخرى يشاركون في العمليات القتالية إلى جانب أوكرانيا.

وأضافت البيان المنشور على "تلغرام": "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات إلى إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي للتحقق من المعلومات من خلال التحقيق وجمع الأدلة اللازمة".
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، أن البلدان التي قدم منها المرتزقة الأجانب تخلت عنهم ولم يتصل أحد بممثلي الجمهورية بشأنهم.

وقال بوشيلين خلال مقابلة على الهواء مع "سولوفييف لايف": "في الواقع، نعم مثال سيئ لكل أولئك الذين يريدون الذهاب لكسب المال عن طريق قتل الروس في الأراضي المحررة، وكذلك في جمهوريات دونباس".

كما تحدث بوشيلين عن حالة المحكمة والتحقيق بشأنها: "كل شيء في إطار تشريعاتنا أي أن الاستئناف جار الآن لمن صدرت ضدهم أحكام ولم يطرأ أي تغيير، ولم يتصل أحد من تلك البلدان التي وصلوا منها".
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