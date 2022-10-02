https://sputnikarabic.ae/20221002/ليبيا-استخراج-42-جثة-مجهولة-الهوية-داخل-مدرسة-في-سرت-1068504086.html
ليبيا... استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في سرت
ليبيا... استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في سرت
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اليوم الأحد، عن استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في مدينة سرت. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:57+0000
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وأشارت الهيئة في بيان لها على مواقع التواصل أنها اكتشفت الجثث داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت.وأضافت أنه بالتنسيق مع "الطب الشرعي"، تم نقل الجثث إلى مستشفى ابن سيناء في سرت، وتم العمل على أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة.وتابعت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في البيان أن فرقها الخاصة قامت بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية .
https://sputnikarabic.ae/20190827/ليبيا-تعلن-انتشال-جثث-وإنقاذ-65-آخرين-من-الغرق-قبالة-ساحل-الخمس-1042730504.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا... استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في سرت
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اليوم الأحد، عن استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في مدينة سرت.
وأشارت الهيئة في بيان لها على مواقع التواصل أنها اكتشفت الجثث داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت.
وأضافت أنه بالتنسيق مع "الطب الشرعي"، تم نقل الجثث إلى مستشفى ابن سيناء في سرت، وتم العمل على أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة.
وتابعت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في البيان أن فرقها الخاصة قامت بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية .