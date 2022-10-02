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ليبيا... استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في سرت
ليبيا... استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في سرت
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اليوم الأحد، عن استخراج 42 جثة مجهولة الهوية ‏داخل مدرسة في مدينة سرت.‏ 02.10.2022, سبوتنيك عربي
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وأشارت الهيئة في بيان لها على مواقع التواصل أنها اكتشفت الجثث داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت.وأضافت أنه بالتنسيق مع "الطب الشرعي"، تم نقل الجثث إلى مستشفى ابن سيناء في سرت، وتم العمل على أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة.وتابعت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في البيان أن فرقها الخاصة قامت بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية .
https://sputnikarabic.ae/20190827/ليبيا-تعلن-انتشال-جثث-وإنقاذ-65-آخرين-من-الغرق-قبالة-ساحل-الخمس-1042730504.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا... استخراج 42 جثة مجهولة الهوية داخل مدرسة في سرت

10:57 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اليوم الأحد، عن استخراج 42 جثة مجهولة الهوية ‏داخل مدرسة في مدينة سرت.‏
وأشارت الهيئة في بيان لها على مواقع التواصل أنها اكتشفت الجثث داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت.
وأضافت أنه بالتنسيق مع "الطب الشرعي"، تم نقل الجثث إلى مستشفى ابن سيناء في سرت، وتم العمل على أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة.
مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، 10 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2019
ليبيا تعلن انتشال جثث وإنقاذ 65 آخرين من الغرق قبالة ساحل الخمس
27 أغسطس 2019, 12:43 GMT
وتابعت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في البيان أن فرقها الخاصة قامت بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية .
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