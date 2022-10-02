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https://sputnikarabic.ae/20221002/مانشستر-سيتي-يفوز-على-يونايتد-بنتيجة-6-3-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1068521345.html
مانشستر سيتي يفوز على يونايتد بنتيجة 6-3 في الدوري الإنجليزي... فيديو
مانشستر سيتي يفوز على يونايتد بنتيجة 6-3 في الدوري الإنجليزي... فيديو
اكتسح مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (6-3) في الديربي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T15:12+0000
2022-10-02T15:12+0000
رياضة
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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وسجل هالاند 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 34 و37 و64، فيما أحرز فودين "هاتريك" هو الآخر في الدقائق 8 و44 و73.أما أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة فأحرزها البرازيلي أنتوني وأنتوني مارسيال (هدفان) في الدقائق 56 و84 و90 على الترتيب.وبات هالاند هو أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على ملعبه.ورصدت عدسات الكاميرات جماهير مانشستر يونايتد وهي تغادر مدرجات الملعب قبل نهاية الشوط الأول، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم السيتي 4-0.وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.في المقابل، عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الهزائم، بعد 4 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة من 7 مباريات، وله مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.
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رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يفوز على يونايتد بنتيجة 6-3 في الدوري الإنجليزي... فيديو

15:12 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXإيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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اكتسح مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (6-3) في الديربي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هالاند 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 34 و37 و64، فيما أحرز فودين "هاتريك" هو الآخر في الدقائق 8 و44 و73.
أما أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة فأحرزها البرازيلي أنتوني وأنتوني مارسيال (هدفان) في الدقائق 56 و84 و90 على الترتيب.
وبات هالاند هو أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على ملعبه.
ورصدت عدسات الكاميرات جماهير مانشستر يونايتد وهي تغادر مدرجات الملعب قبل نهاية الشوط الأول، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم السيتي 4-0.
وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
في المقابل، عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الهزائم، بعد 4 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة من 7 مباريات، وله مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.
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