https://sputnikarabic.ae/20221002/ما-بدنا-أضويه-بدنا-أدوية-مسيرة-وردية-في-بيروت-لتأمين-أدوية-السرطان-1068518053.html

"ما بدنا أضويه.. بدنا أدوية" مسيرة وردية في بيروت لتأمين أدوية السرطان

"ما بدنا أضويه.. بدنا أدوية" مسيرة وردية في بيروت لتأمين أدوية السرطان

نفذت جمعية "بربارة نصار" المعنية بدعم مرضى السرطان، مسيرة راجلة في بيروت، اليوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بمناسبة شهر التوعية حول سرطان الثدي ورفع الصوت... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T13:58+0000

2022-10-02T13:58+0000

2022-10-02T13:58+0000

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وبمشاركة عدد من ممثلي النقابات والجمعيات المعنية انطلقت مسيرة صامتة تحت عنوان "ما بدنا أضويه بدنا أدويه"، من أمام تمثال المغترب نحو ساحة رياض الصلح بالتزامن مع مسيرات مماثلة في مصر، تونس، وفرنسا، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بتأمين الدواء.وتابع: "ثانيا قوننة نظام التتبع الذي بدأت به وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ونقابة الصيادلة، لأنه يمنع سرقة وتهريب أدوية السرطان كما يحدث في الوقت الحالي، ثالثا يجب أن يوزع الدواء مجانا لكل اللبنانيين، ولا يجب حصرها بمن لا يملك ضمانا اجتماعيا أو تأمين صحي، لأن الضمان يعيد جزءا بسيطا من سعر الدواء والمرضى لا قدرة لهم على العلاج".وأضاف: "رابعا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تم وضع موضوع أدوية السرطان والصحة في آخر سلم الأولويات، ويجب أن يكون مريض السرطان وصحة المريض على رأس السلم والأولويات".مشاركة أخرى قالت إنها فقدت والدتها في 16 فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد أن اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي ومن ثم انتشر وأصاب العظم ووصل إلى الكبد، ولم تستطيع علاجها بسبب نقص الأدوية، وقالت إننا "بالرغم من محاولاتنا على قدر المستطاع تأمين الدواء من خارج لبنان، إلا أننا وصلنا إلى مرحلة لم نعد نستطع شراء الدواء بسبب الغلاء".ويعد أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بشأن سرطان الثدي في كافة بلدان العالم.ويساعد شهر أكتوبر على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته، حسب منظمة الصحة العالمية.

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