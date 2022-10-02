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https://sputnikarabic.ae/20221002/مجلس-الأحزاب-الوطنية-السوداني-يطالب-البرهان-بلقاء-جامع-للوصول-إلى-توافق-عاجل-1068497302.html
مجلس الأحزاب الوطنية السوداني يطالب البرهان بلقاء جامع للوصول إلى توافق عاجل
مجلس الأحزاب الوطنية السوداني يطالب البرهان بلقاء جامع للوصول إلى توافق عاجل
طالب مجلس الأحزاب الوطنية السوداني، رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T06:33+0000
2022-10-02T06:36+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، سونا، أكد عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس الأحزاب الوطنية أن المجلس طالب البرهان "بتبني دعوة للقوى السياسية والمجتمعية للقاء جامع للوصول لوفاق وطني عاجل تعلن نتائجه فوراً لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية".وأوضح سعيد أن مطالبات المجلس توجهت للمجتمع الدولي مناشدة إياه ضرورة "تغيير سياساته ومفاهيمه الضاغطة على السودان التي ظل يتبناها في الفترة السابقة، الأمر الذي أثر على الشعب السوداني و جواره الإقليمي".وأشاد سعيد بـ "الجهود المبذولة والداعية للإنفتاح في علاقات السودان الخارجية وتأسيسها على مبادئ التعاون الإقليمي والدولي"، مجددا دعم الأحزاب الوطنية للشباب لقيادة السودان.طالع أيضا: السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي
https://sputnikarabic.ae/20220927/البرهان-يجدد-التأكيد-على-انسحاب-الجيش-من-العملية-السياسية-في-السودان-1068326794.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

مجلس الأحزاب الوطنية السوداني يطالب البرهان بلقاء جامع للوصول إلى توافق عاجل

06:33 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 06:36 GMT 02.10.2022)
© AP Photoمظاهرات، الشعب يطالب بتنحي الرئيس السودان عمر البشير، الخرطوم، السودان 11 أبريل/ نيسان 2019
مظاهرات، الشعب يطالب بتنحي الرئيس السودان عمر البشير، الخرطوم، السودان 11 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo
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طالب مجلس الأحزاب الوطنية السوداني، رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، سونا، أكد عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس الأحزاب الوطنية أن المجلس طالب البرهان "بتبني دعوة للقوى السياسية والمجتمعية للقاء جامع للوصول لوفاق وطني عاجل تعلن نتائجه فوراً لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
البرهان يجدد التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان
27 سبتمبر, 17:00 GMT
وأوضح سعيد أن مطالبات المجلس توجهت للمجتمع الدولي مناشدة إياه ضرورة "تغيير سياساته ومفاهيمه الضاغطة على السودان التي ظل يتبناها في الفترة السابقة، الأمر الذي أثر على الشعب السوداني و جواره الإقليمي".

وأشار أمين عام مجلس الأحزاب الوطنية إلى أن الشعب السوداني منفتح على العالم وتعهداته الدولية "وفق الأطر العالمية للتعاون".

وأشاد سعيد بـ "الجهود المبذولة والداعية للإنفتاح في علاقات السودان الخارجية وتأسيسها على مبادئ التعاون الإقليمي والدولي"، مجددا دعم الأحزاب الوطنية للشباب لقيادة السودان.
طالع أيضا: السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي
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