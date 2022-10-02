https://sputnikarabic.ae/20221002/مجلس-الأحزاب-الوطنية-السوداني-يطالب-البرهان-بلقاء-جامع-للوصول-إلى-توافق-عاجل-1068497302.html

مجلس الأحزاب الوطنية السوداني يطالب البرهان بلقاء جامع للوصول إلى توافق عاجل

مجلس الأحزاب الوطنية السوداني يطالب البرهان بلقاء جامع للوصول إلى توافق عاجل

طالب مجلس الأحزاب الوطنية السوداني، رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T06:33+0000

2022-10-02T06:33+0000

2022-10-02T06:36+0000

أخبار السودان اليوم

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، سونا، أكد عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس الأحزاب الوطنية أن المجلس طالب البرهان "بتبني دعوة للقوى السياسية والمجتمعية للقاء جامع للوصول لوفاق وطني عاجل تعلن نتائجه فوراً لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية".وأوضح سعيد أن مطالبات المجلس توجهت للمجتمع الدولي مناشدة إياه ضرورة "تغيير سياساته ومفاهيمه الضاغطة على السودان التي ظل يتبناها في الفترة السابقة، الأمر الذي أثر على الشعب السوداني و جواره الإقليمي".وأشاد سعيد بـ "الجهود المبذولة والداعية للإنفتاح في علاقات السودان الخارجية وتأسيسها على مبادئ التعاون الإقليمي والدولي"، مجددا دعم الأحزاب الوطنية للشباب لقيادة السودان.طالع أيضا: السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي

https://sputnikarabic.ae/20220927/البرهان-يجدد-التأكيد-على-انسحاب-الجيش-من-العملية-السياسية-في-السودان-1068326794.html

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أخبار السودان اليوم