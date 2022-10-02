https://sputnikarabic.ae/20221002/مسيرة-كبيرة-في-باريس-لحشد-الدعم-للمرأة-الإيرانية-1068530714.html

مسيرة كبيرة في باريس "لحشد الدعم" للمرأة الإيرانية

مسيرة كبيرة في باريس "لحشد الدعم" للمرأة الإيرانية

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، لإظهار دعمهم للمتظاهرين الإيرانيين الذين يقفون في وجه قيادتهم بعد وفاة شابة لدى احتجازها من... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T19:00+0000

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قامت عدة متظاهرات بتقطيع شعرهن ورميه في الهواء "كبادرة تحرير"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وهتف الحشد "المرأة، الحياة، الحرية!". وكُتب على بعض اللافتات: "الحرية للمرأة الإيرانية'' أو "لا للحجاب الإجباري'' أو مجرد اسم الشابة "مهسا أميني".وكانت المسيرة هي الأحدث وربما الأكبر من بين عدة احتجاجات في فرنسا لدعم المتظاهرين الإيرانيين.نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع خلال الأسبوعين الماضيين للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما كانت قد احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية في العاصمة طهران بزعم عدم التزامها باللباس الإسلامي الصارم الإيراني.وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

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