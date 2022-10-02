https://sputnikarabic.ae/20221002/مصرع-26-شخصا-في-انقلاب-جرار-بمقطورة-في-مستنقع-بالهند-1068498025.html
مصرع 26 شخصا في انقلاب جرار بمقطورة في مستنقع بالهند
مصرع 26 شخصا في انقلاب جرار بمقطورة في مستنقع بالهند
لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح بالغة في انقلاب جرار يجر مقطورة مكدسة بحجاج وغرقه في مستنقع، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T07:12+0000
2022-10-02T07:12+0000
2022-10-02T07:12+0000
أخبار الهند اليوم
حوادث مرورية
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وقال سودهير كومار المسؤول المحلي البارز إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال عندما وقع الحادث في كانبور بولاية أوتار براديش الشمالية يوم السبت.وأضاف كومار أن: "26 شخصا لقوا حتفهم في الحادث"، بحسب "فرانس برس".والحوادث المرورية متكررة في الهند وأودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص العام الماضي بمعدل يزيد عن 400 حالة وفاة يوميا، وفقا للإحصائيات الرسمية التي يرجح انها أقل من الواقع.ونقل الأشخاص على متن مقطورات الجرارات أمر شائع في الهند لا سيما في المناطق الريفية، على طرق غالبا ما تكون سيئة الصيانة حيث لا يوجد سوى القليل من الاهتمام لأنظمة السلامة والمرور.قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه بعد الحادث الأخير الذي وقع عندما كان الجرار في طريق عودته من معبد هندوسي.
https://sputnikarabic.ae/20171124/مقتل3-على-الأقل-وإصابة-العشرات-في-حادث-قطار-شمال-الهند-1027784896.html
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أخبار الهند اليوم, حوادث مرورية
أخبار الهند اليوم, حوادث مرورية
مصرع 26 شخصا في انقلاب جرار بمقطورة في مستنقع بالهند
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لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح بالغة في انقلاب جرار يجر مقطورة مكدسة بحجاج وغرقه في مستنقع، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد.
وقال سودهير كومار المسؤول المحلي البارز إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال عندما وقع الحادث في كانبور بولاية أوتار براديش الشمالية يوم السبت.
24 نوفمبر 2017, 06:10 GMT
وأضاف كومار أن: "26 شخصا لقوا حتفهم في الحادث"، بحسب "فرانس برس".
والحوادث المرورية متكررة في الهند وأودت بحياة أكثر من
150 ألف شخص العام الماضي بمعدل يزيد عن 400 حالة وفاة يوميا، وفقا للإحصائيات الرسمية التي يرجح انها أقل من الواقع.
ونقل الأشخاص على متن مقطورات الجرارات أمر شائع في الهند لا سيما في المناطق الريفية، على طرق غالبا ما تكون سيئة الصيانة حيث لا يوجد سوى القليل من الاهتمام لأنظمة السلامة والمرور.
قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه بعد الحادث الأخير الذي وقع عندما كان الجرار في طريق عودته من معبد هندوسي.