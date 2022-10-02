https://sputnikarabic.ae/20221002/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-مروحية-تابعة-للبحرية-جنوب-المكسيك-1068496520.html

مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك

مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، أمس السبت، أن ثلاثة من عناصرها لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب البلاد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T04:22+0000

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2022-10-02T04:22+0000

أخبار المكسيك

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وحسب بيان للبحرية، فقد تحطمت المروحية أثناء القيام بمهمة استطلاعية في منطقة سينتلا في ولاية تاباسكو جنوب البلاد.وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل خمسة من أفراد البحرية قتل ثلاثة منهم، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح بليغة.وإثر الحادث أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو عن أسفه للحادث وتعازيه لأسر الضحايا، وفقا لوكالة أنباء المغرب.

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