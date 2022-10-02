https://sputnikarabic.ae/20221002/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-مروحية-تابعة-للبحرية-جنوب-المكسيك-1068496520.html
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك
أعلنت البحرية المكسيكية، أمس السبت، أن ثلاثة من عناصرها لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب البلاد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T04:22+0000
2022-10-02T04:22+0000
2022-10-02T04:22+0000
أخبار المكسيك
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وحسب بيان للبحرية، فقد تحطمت المروحية أثناء القيام بمهمة استطلاعية في منطقة سينتلا في ولاية تاباسكو جنوب البلاد.وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل خمسة من أفراد البحرية قتل ثلاثة منهم، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح بليغة.وإثر الحادث أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو عن أسفه للحادث وتعازيه لأسر الضحايا، وفقا لوكالة أنباء المغرب.
https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-18-شخصا-في-حادث-تصادم-بين-حافلة-وناقلة-وقود-في-المكسيك-1067568325.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك
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أعلنت البحرية المكسيكية، أمس السبت، أن ثلاثة من عناصرها لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب البلاد.
وحسب بيان للبحرية، فقد تحطمت المروحية أثناء القيام بمهمة استطلاعية
في منطقة سينتلا في ولاية تاباسكو جنوب البلاد.
وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل خمسة من أفراد البحرية
قتل ثلاثة منهم، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح بليغة.
وإثر الحادث أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو عن أسفه للحادث وتعازيه لأسر الضحايا، وفقا لوكالة أنباء المغرب.