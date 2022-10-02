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https://sputnikarabic.ae/20221002/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-مروحية-تابعة-للبحرية-جنوب-المكسيك-1068496520.html
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك
أعلنت البحرية المكسيكية، أمس السبت، أن ثلاثة من عناصرها لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب البلاد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T04:22+0000
2022-10-02T04:22+0000
أخبار المكسيك
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وحسب بيان للبحرية، فقد تحطمت المروحية أثناء القيام بمهمة استطلاعية في منطقة سينتلا في ولاية تاباسكو جنوب البلاد.وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل خمسة من أفراد البحرية قتل ثلاثة منهم، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح بليغة.وإثر الحادث أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو عن أسفه للحادث وتعازيه لأسر الضحايا، وفقا لوكالة أنباء المغرب.
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أخبار المكسيك
أخبار المكسيك

مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك

04:22 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / Lucas Castroجندية في الجيش المكسيكي، 2012
جندية في الجيش المكسيكي، 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / Lucas Castro
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أعلنت البحرية المكسيكية، أمس السبت، أن ثلاثة من عناصرها لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب البلاد.
وحسب بيان للبحرية، فقد تحطمت المروحية أثناء القيام بمهمة استطلاعية في منطقة سينتلا في ولاية تاباسكو جنوب البلاد.
وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل خمسة من أفراد البحرية قتل ثلاثة منهم، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح بليغة.
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وإثر الحادث أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو عن أسفه للحادث وتعازيه لأسر الضحايا، وفقا لوكالة أنباء المغرب.
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