https://sputnikarabic.ae/20221002/ملك-الأردن-نتعاون-مع-مصر-والعراق-لبناء-شراكات-اقتصادية-تنعكس-نتائجها-على-المنطقة-1068533534.html

ملك الأردن: نتعاون مع مصر والعراق لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة

ملك الأردن: نتعاون مع مصر والعراق لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى لبناء شراكات اقتصادية مع مصر والعراق تنعكس نتائجها على المنطقة وتسهم في تحسين الأوضاع... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T20:59+0000

2022-10-02T20:59+0000

2022-10-02T20:59+0000

أخبار الأردن

مصر

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102684/40/1026844048_0:194:2001:1319_1920x0_80_0_0_7af409d2c02525ac4c55de0da19ad847.jpg

جاء ذلك خلال لقائه في عمان مع شخصيات سياسية لإطلاعهم على نتائج زيارة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قناة "المملكة" الرسمية.وشهدت الفترة الأخيرة جهودا واسعة بين كل من الأردن والعراق ومصر؛ لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما في ذلك عبر مشاريع الربط الكهربائي، بما يحقق مصالحهم المشتركة، وتم عقد العديد من اللقاءات لمناقشة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.وقال عبد الله الثاني إن الأردن "يسعى من خلال التعاون مع الأشقاء في مصر والعراق، وكذلك في المشاريع الإقليمية، لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية".وشدد على ثبات المملكة على مواقفها "بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين" معربا عن أمله "في أن تسهم المرحلة المقبلة في استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".وجدد الملك تأكيده "على استمرار الأردن في القيام بواجب حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".ونوه بأن الأردن "يركز دوما على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين بمشاريع التعاون الإقليمي، باعتبار تعزيز الجانب الاقتصادي أحد أهم المقومات للدولة الفلسطينية المنشودة، لتعزيز صمودهم على الأرض، والتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجههم".وفي الشأن السوري، جدد العاهل الأردني التأكيد على أن "الأردن يواصل دوره في الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين".

https://sputnikarabic.ae/20210630/تجارة-تغير-وجه-المستقبل-للحلف-العملاق-بين-العراق-ومصر-والأردن-1049424598.html

مصر

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, مصر, العراق