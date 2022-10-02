https://sputnikarabic.ae/20221002/ملك-الأردن-والملكة-رانيا-يجريان-زيارة-إلى-سلطنة-عمان-الثلاثاء-1068518487.html
ملك الأردن والملكة رانيا يجريان زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء
ملك الأردن والملكة رانيا يجريان زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، عزم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إجراء زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، يوم الثلاثاء. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:02+0000
2022-10-02T14:02+0000
2022-10-02T14:02+0000
أخبار الأردن
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وسترافق ملك الأردن في زيارته للسلطنة، الملكة رانيا العبدلله، وذلك تلبية لدعوة من سلطان عمان، هيثم بن طارق.وكان الملك الأردني تلقى دعوة لزيارة سلطنة عمان في شهر يوليو/ تموز.وكانت آخر زيارة للعاهل الأردني إلى سلطنة عمان في 12 يناير/ كانون الثاني عام 2020، من أجل تقديم واجب العزاء بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.بينما كانت آخر زيارة قام بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى الأردن في أغسطس/ آب 2008.ويعيش في سلطنة عمان، نحو 12 ألف أردني، بينما يبلغ عدد العُمانيين المقيمين في الأردن 5 آلاف، هم غالبيتهم طلبة مع مرافقيهم، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, سلطنة عمان, العالم العربي
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, سلطنة عمان, العالم العربي
ملك الأردن والملكة رانيا يجريان زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء
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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، عزم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إجراء زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، يوم الثلاثاء.
وسترافق ملك الأردن في زيارته للسلطنة، الملكة رانيا العبدلله، وذلك تلبية لدعوة من سلطان عمان، هيثم بن طارق.
وكان الملك الأردني تلقى دعوة لزيارة سلطنة عمان في شهر يوليو/ تموز.
وكانت آخر زيارة للعاهل الأردني إلى سلطنة عمان في 12 يناير/ كانون الثاني عام 2020، من أجل تقديم واجب العزاء بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.
بينما كانت آخر زيارة قام بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى الأردن في أغسطس/ آب 2008.
ويعيش في سلطنة عمان، نحو 12 ألف أردني، بينما يبلغ عدد العُمانيين المقيمين في الأردن 5 آلاف، هم غالبيتهم طلبة مع مرافقيهم، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.