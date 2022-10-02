عربي
https://sputnikarabic.ae/20221002/ملك-الأردن-والملكة-رانيا-يجريان-زيارة-إلى-سلطنة-عمان-الثلاثاء-1068518487.html
ملك الأردن والملكة رانيا يجريان زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء
ملك الأردن والملكة رانيا يجريان زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، عزم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إجراء زيارة رسمية ‏إلى سلطنة عمان، يوم الثلاثاء.‏ 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:02+0000
2022-10-02T14:02+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
سلطنة عمان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049090053_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_c933c459d6544a421e88343781ca2579.jpg
وسترافق ملك الأردن في زيارته للسلطنة، الملكة رانيا العبدلله، وذلك تلبية لدعوة من سلطان عمان، هيثم بن طارق.وكان الملك الأردني تلقى دعوة لزيارة سلطنة عمان في شهر يوليو/ تموز.وكانت آخر زيارة للعاهل الأردني إلى سلطنة عمان في 12 يناير/ كانون الثاني عام 2020، من أجل تقديم واجب العزاء بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.بينما كانت آخر زيارة قام بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى الأردن في أغسطس/ آب 2008.ويعيش في سلطنة عمان، نحو 12 ألف أردني، بينما يبلغ عدد العُمانيين المقيمين في الأردن 5 آلاف، هم غالبيتهم طلبة مع مرافقيهم، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049090053_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_e01fb4c700b5db9d8667cd4b3edd96f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, سلطنة عمان, العالم العربي
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, سلطنة عمان, العالم العربي

ملك الأردن والملكة رانيا يجريان زيارة إلى سلطنة عمان الثلاثاء

14:02 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، عزم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إجراء زيارة رسمية ‏إلى سلطنة عمان، يوم الثلاثاء.‏
وسترافق ملك الأردن في زيارته للسلطنة، الملكة رانيا العبدلله، وذلك تلبية لدعوة من سلطان عمان، هيثم بن طارق.
وكان الملك الأردني تلقى دعوة لزيارة سلطنة عمان في شهر يوليو/ تموز.
وكانت آخر زيارة للعاهل الأردني إلى سلطنة عمان في 12 يناير/ كانون الثاني عام 2020، من أجل تقديم واجب العزاء بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.
بينما كانت آخر زيارة قام بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى الأردن في أغسطس/ آب 2008.
ويعيش في سلطنة عمان، نحو 12 ألف أردني، بينما يبلغ عدد العُمانيين المقيمين في الأردن 5 آلاف، هم غالبيتهم طلبة مع مرافقيهم، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала