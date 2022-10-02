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نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يتحدث عن "أجواء إيجابية" حول مفاوضات ترسيم الحدود
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يتحدث عن "أجواء إيجابية" حول مفاوضات ترسيم الحدود
وصف نائب رئيس مجلس النّواب اللبناني، إلياس بوصعب، الأجواء المحيطة بعملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بأنها "إيجابية". 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:07+0000
2022-10-02T09:18+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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шووفق تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوصعب مشيرا إلى اتّفاق ترسيم الحدود البحرية اللّبنانيّة الجنوبيّة: "الأجواء إيجابيّة أكثر من أيّ وقت مضى".وأشار إلى أنّ الجميع "بانتظار اجتماع اللّجنة المختصّة بعد ترجمة الاتّفاق إلى العربيّة، لطرح الملاحظات اللّبنانيّة عليه".وحول تلك الملاحظات أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنها ملاحظات غير جوهرية، قائلا: "التّعديلات الّتي سوف يقترحها لبنان غير جوهريّة".وقال: "الفكرة متَّفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنيّة وقانونيّة يجري العمل عليها"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة هي "ثمرة الموقف اللّبناني الموحّد، الّذي أثمر تنازلات مقابلة".طالع أيضا: رئيس لبنان يتسلم رسالة من الوسيط الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20221001/الأمين-العام-لحزب-الله-نواجه-أياما-حاسمة-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068483108.html
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أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يتحدث عن "أجواء إيجابية" حول مفاوضات ترسيم الحدود

09:07 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 02.10.2022)
© AFP 2022 / Christof STACHEوزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب
وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / Christof STACHE
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وصف نائب رئيس مجلس النّواب اللبناني، إلياس بوصعب، الأجواء المحيطة بعملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بأنها "إيجابية".
шووفق تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوصعب مشيرا إلى اتّفاق ترسيم الحدود البحرية اللّبنانيّة الجنوبيّة: "الأجواء إيجابيّة أكثر من أيّ وقت مضى".
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
الأمين العام لحزب الله: نواجه أياما حاسمة بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل
أمس, 16:20 GMT
وأشار إلى أنّ الجميع "بانتظار اجتماع اللّجنة المختصّة بعد ترجمة الاتّفاق إلى العربيّة، لطرح الملاحظات اللّبنانيّة عليه".
وحول تلك الملاحظات أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنها ملاحظات غير جوهرية، قائلا: "التّعديلات الّتي سوف يقترحها لبنان غير جوهريّة".

لكنه أكد أيضا، "وجوب إحداث تعديلات على النّصّ المقترَح"، كاشفًا أنّ "السّفيرة الأمريكيّة أكّدت أنّ النّصّ غير نهائي، وبالتّالي قابل للتّعديل".

وقال: "الفكرة متَّفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنيّة وقانونيّة يجري العمل عليها"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة هي "ثمرة الموقف اللّبناني الموحّد، الّذي أثمر تنازلات مقابلة".
طالع أيضا: رئيس لبنان يتسلم رسالة من الوسيط الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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