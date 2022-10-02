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https://sputnikarabic.ae/20221002/نقل-الرئيس-العسكري-المعزول-لبوركينا-فاسو-إلى-توغو-بعد-وساطة-دولية-1068523208.html
نقل رئيس بوركينا فاسو المعزول إلى توغو بعد وساطة دولية
نقل رئيس بوركينا فاسو المعزول إلى توغو بعد وساطة دولية
نقل الرئيس العسكري المعزول لبوركينا فاسو، في طائرة خاصة إلى توغو، بعد وساطة دولية، في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T16:05+0000
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الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد إن "الرئيس العسكري السابق في بوركينا فاسو داميبا استسلم، وغادر طوعا".وأضاف المصدر أنه "تم نقل داميبا في طائرة خاصة إلى توغو بعد الوساطة التي قامت بها ساحل العاج وتوغو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".وأعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو، الجمعة الماضية، الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو دامبيا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وجاء في بيانهم: "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لإرهابيي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودوليا) في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري.وتعهد داميبا عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الإرهابية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الإرهابي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.
https://sputnikarabic.ae/20221002/المجلس-العسكري-الجديد-في-بوركينا-فاسو-يعلن-إعادة-فتح-المجال-الجوي-1068522162.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن

نقل رئيس بوركينا فاسو المعزول إلى توغو بعد وساطة دولية

16:05 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 16:07 GMT 02.10.2022)
© AFP 2022 / Radio Télévision du Burkina (RTB) قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / Radio Télévision du Burkina (RTB)
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نقل الرئيس العسكري المعزول لبوركينا فاسو، في طائرة خاصة إلى توغو، بعد وساطة دولية، في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.
الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد إن "الرئيس العسكري السابق في بوركينا فاسو داميبا استسلم، وغادر طوعا".
وأضاف المصدر أنه "تم نقل داميبا في طائرة خاصة إلى توغو بعد الوساطة التي قامت بها ساحل العاج وتوغو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
جنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو يعلن إعادة فتح المجال الجوي
15:45 GMT
وأعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو، الجمعة الماضية، الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو دامبيا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.
وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وجاء في بيانهم: "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".
ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لإرهابيي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودوليا) في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.
وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري.
وتعهد داميبا عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الإرهابية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الإرهابي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.
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