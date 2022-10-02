عربي
https://sputnikarabic.ae/20221002/وزيرا-خارجية-أذربيجان-وأرمينيا-يبحثان-في-جنيف-شروط-اتفاقية-السلام-المرتقبة-1068532717.html
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في جنيف شروط اتفاقية السلام المرتقبة
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في جنيف شروط اتفاقية السلام المرتقبة
شهدت مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، لبحث شروط اتفاقية السلام المرتقبة بين البلدين بعد مرور أكثر من أسبوعين... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T20:25+0000
2022-10-02T20:25+0000
أذربيجان
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047242954_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_fcb7fc1f13a690432e761f0acb2d4d3b.jpg
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "يجرى الآن لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، بدأ للتو في جنيف".وأواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن وزير خارجية بلاده سيلتقي في جنيف نظيره الأذربيجاني لمناقشة شروط معاهدة السلام المرتقب توقيعها بين البلدين.يذكر أن الجانبين كانا قد عقدا لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بمبادرة من واشنطن.وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت، يوم 14 سبتمبر، بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.
أذربيجان
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047242954_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9cb9feb26c4f28035caa2b5f2f64eca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أذربيجان, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في جنيف شروط اتفاقية السلام المرتقبة

20:25 GMT 02.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شهدت مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، لبحث شروط اتفاقية السلام المرتقبة بين البلدين بعد مرور أكثر من أسبوعين على مواجهات دامية بين جيشيهما سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "يجرى الآن لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، بدأ للتو في جنيف".
وأواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن وزير خارجية بلاده سيلتقي في جنيف نظيره الأذربيجاني لمناقشة شروط معاهدة السلام المرتقب توقيعها بين البلدين.
يذكر أن الجانبين كانا قد عقدا لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بمبادرة من واشنطن.
وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت، يوم 14 سبتمبر، بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.
وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала