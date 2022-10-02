https://sputnikarabic.ae/20221002/وزيرا-خارجية-أذربيجان-وأرمينيا-يبحثان-في-جنيف-شروط-اتفاقية-السلام-المرتقبة-1068532717.html
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في جنيف شروط اتفاقية السلام المرتقبة
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في جنيف شروط اتفاقية السلام المرتقبة
شهدت مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، لبحث شروط اتفاقية السلام المرتقبة بين البلدين بعد مرور أكثر من أسبوعين... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T20:25+0000
2022-10-02T20:25+0000
2022-10-02T20:25+0000
أذربيجان
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "يجرى الآن لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، بدأ للتو في جنيف".وأواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن وزير خارجية بلاده سيلتقي في جنيف نظيره الأذربيجاني لمناقشة شروط معاهدة السلام المرتقب توقيعها بين البلدين.يذكر أن الجانبين كانا قد عقدا لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بمبادرة من واشنطن.وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت، يوم 14 سبتمبر، بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أذربيجان, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في جنيف شروط اتفاقية السلام المرتقبة
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شهدت مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، لبحث شروط اتفاقية السلام المرتقبة بين البلدين بعد مرور أكثر من أسبوعين على مواجهات دامية بين جيشيهما سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "يجرى الآن لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، بدأ للتو في جنيف".
وأواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن وزير خارجية بلاده سيلتقي في جنيف
نظيره الأذربيجاني لمناقشة شروط معاهدة السلام المرتقب توقيعها بين البلدين.
يذكر أن الجانبين كانا قد عقدا لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بمبادرة من واشنطن.
وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت، يوم 14 سبتمبر، بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.
وتدخلت روسيا
عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.