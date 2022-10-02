https://sputnikarabic.ae/20221002/وزيرا-خارجية-قطر-وإيران-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وتطورات-الاتفاق-النووي-1068503183.html
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الاتفاق النووي
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الاتفاق النووي
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آخر التطورات في المفاوضات الخاصة... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:24+0000
2022-10-02T10:24+0000
2022-10-02T10:24+0000
إيران
قطر
الاتفاق النووي الإيراني
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وحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير القطري مع نظيره الإيراني، أمس السبت.وخلال الاتصال، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.كما جدد وزير خارجية قطر تأكيده على أن بلاده تطلع إلى توصل طهران وواشنطن إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف.وأكد الوزير القطري أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يفضي إلى اتفاق نووي عادل "سيصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يصف-إيران-بـالبلد-المهم-جدا-ويدعو-دول-الخليج-إلى-التحاور-معها-1067758964.html
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قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, قطر, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, قطر, الاتفاق النووي الإيراني
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الاتفاق النووي
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بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آخر التطورات في المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي.
وحسب وكالة
الأنباء القطرية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير القطري مع نظيره الإيراني، أمس السبت.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كما جدد وزير خارجية قطر تأكيده على أن بلاده تطلع إلى توصل طهران وواشنطن إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي
والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف.
وأكد الوزير القطري أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يفضي إلى اتفاق نووي عادل "سيصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".
يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي
مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.
وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.