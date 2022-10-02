https://sputnikarabic.ae/20221002/وزيرة-الداخلية-البريطانية-الجديدة-المملكة-المتحدة-بها-عدد-كبير-جدا-من-المهاجرين-ذوي-مهارات-متدنية-1068497716.html

وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة: المملكة المتحدة بها عدد كبير جدا من المهاجرين ذوي مهارات ‏متدنية

وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة: المملكة المتحدة بها عدد كبير جدا من المهاجرين ذوي مهارات ‏متدنية

قالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية الجديدة في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إن ‏المملكة المتحدة فيها عدد كبير جدا من العمال المهاجرين ذوي المهارات... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T06:55+0000

2022-10-02T06:55+0000

2022-10-02T06:55+0000

بريطانيا

العالم

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وأشارت في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، تهدف إلى الالتزام بتعهد انتخابات 2019 بخفض صافي الهجرة في البلاد.وقال وزير المالية، كواسي كوارتنغ، في 23 سبتمبر/ أيلول، إن الحكومة البريطانية تتطلع إلى مراجعة سياسة الهجرة كجزء من محاولة لتعزيز النمو، في أعقاب شكاوى من مجموعات الأعمال من أن قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مقيّدة للغاية، خاصة بالنسبة للوظائف منخفضة الأجر.ومع ذلك، قالت وزيرة الداخلية الجديدة، سويلا برافرمان، إن الحد من الهجرة هدف يشترك فيه جميع كبار وزراء ليز تراس.وقالت: "ما لدينا هو أن الكثير من العمال ذوي المهارات المتدنية يأتون إلى هذا البلد، كما أن لدينا عدد كبير جدا من الطلاب القادمين إلى هذا البلد ولدينا عدد كبير جدا من المعالين".كما شددت سويلا برافرمان أنها تريد تقييد قدرة المهاجرين على الطعن في ترحيلهم، على أساس أنهم تعرضوا للعمل القسري أو الاتجار بالبشر، المعروف في بريطانيا باسم "العبودية الحديثة".ومنذ يناير/ كانون الثاني 2021، يجب أن يحصل معظم العمال على 28570 دولار أمريكي سنويا على صاحب العمل لرعاية تأشيرة، مما يتسبب في مشاكل لأصحاب العمل في قطاعات مثل الزراعة والضيافة وبعض الصناعات التحويلية، حيث الأجور المنخفضة شائعة.وانخفض عدد العمال في الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا قابله زيادة في عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة من الهند.وبلغ صافي الهجرة إلى بريطانيا 239 ألفا في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2021، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.

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