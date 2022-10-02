https://sputnikarabic.ae/20221002/وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-نتنياهو-يتصرف-مثل-نصر-الله-1068532147.html

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: نتنياهو يتصرف مثل نصر الله

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: نتنياهو يتصرف مثل نصر الله

علق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف على الانتقادات التي وجهها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بشأن الاتفاق الجاري بلورته بين إسرائيل ولبنان على ترسيم... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T20:10+0000

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وكتب بارليف في تغريدات بحسابه على "تويتر": "نتنياهو يتصرف تماما مثل نصر الله. ماذا يفعل نصرالله داخل لبنان؟ إنه يهاجم الحكومة اللبنانية كما لو كانت تقدم تنازلات، وأن إسرائيل بصدد السيطرة على احتياطيات الغاز في لبنان. نفس الشيء بالضبط يفعله نتنياهو هنا".وأضاف: "ليس لديه (نتنياهو) فكرة عما يجري. الشيء الوحيد الذي لديه فكرة عنه هو السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء ولم يتحرك شيء".وقال إنه يرى تصريحات نتنياهو "بجدية بالغة"، معتبرا أنها كلها تتعلق بالسياسة والهدف منها "إرباك الجمهور وجعلهم يشعرون بعدم الأمان".ومضى بارليف بقوله: "لا شك في أن نتنياهو يضر بأمن دولة إسرائيل عبر الكلام غير المسؤول الذي يتفوه به. كما أنه يجهل التفاصيل ويضلل الجمهور. لن نتخلى عن سنتيمتر واحد من السيادة الإسرائيلية".وشدد على أنه "من مصلحتنا أن يتمكن لبنان أخيرا من إعالة نفسه اقتصاديا وألا يتضور الناس جوعا"، مختتما بالقول "نحن نحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بشكل لا لبس فيه".وقبل ذلك بساعات، انتقد نتنياهو زعيم حزب الليكود إعلان رئيس الوزراء يائير لابيد عن مناقشة حكومته للتفاصيل النهائية الخاصة بالاتفاق مع لبنان.ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اعتبر من خلالها أن لابيد قد استسلم للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله بشكل مخجل، مانحا الحزب أرضا ذات سيادة إسرائيلية.وأشار نتنياهو إلى أن يائير لابيد قد منح "حزب الله" خزان غاز ضخم يخص المواطنين الإسرائيليين، وذلك دون مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ودون استفتاء عام، لافتا إلى أنه ليس للابيد، أي تفويض لتسليم أرض ذات سيادة لدولة معادية، على حد زعمه.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد قوله في جلسة حكومية "نناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة"، مضيفا "قبل عدة أيام تسلم لبنان ونحن في إسرائيل عرض الوسيط الأمريكي لمسودة الاتفاق بشأن ترسيم الحدود المائية بين الدولتين".وتابع لابيد: "العرض المقدم لنا يحفظ كامل المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل وأيضا على مصالحنا الاقتصادية"، مشددا "سنعزز الأمن في الشمال وسنقوم بتفعيل منصة كاريش لإنتاج الغاز".ونوه لابيد أيضا إلى أنه "لا مانع من تطوير حقل غاز إضافي في لبنان، سنحصل منه على العائدات التي نستحقها وكذلك من شأنه أن يضعف ارتباط لبنان مع إيران ويكبح حزب الله ويعود بتعزيز الاستقرار الإقليمي".يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.بدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20221002/تعليقا-على-قرب-التوصل-لاتفاق-مع-لبنان-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-نتنياهو-لابيد-خضع-أمام-نصر-الله-1068502847.html

https://sputnikarabic.ae/20221002/رئيس-وزراء-إسرائيل-ندرس-التفاصيل-النهائية-لاتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068500160.html

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله