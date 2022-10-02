https://sputnikarabic.ae/20221002/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بعرقلة-جهود-السلام-وعدم-دفع-مرتبات-الموظفين-1068532434.html
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بعرقلة جهود السلام وعدم دفع مرتبات الموظفين
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بعرقلة جهود السلام وعدم دفع مرتبات الموظفين
اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، بعرقلة جهود التهدئة وتحقيق السلام في بلاده، وإعاقة تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال عدم... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T20:14+0000
2022-10-02T20:14+0000
2022-10-02T20:14+0000
الحرب على اليمن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "كشفت الأحداث بكل وضوح للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، عن الطرف الذي يعرقل جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، ويقف حجر عثرة أمام تخفيف المعاناة الإنسانية، ويحاصر اليمنيين، ويمنع دفع مرتبات الموظفين بشكل منتظم، ويتلاعب بأسعار المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء".وتابع الإرياني: "نهب الحوثيون ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة والتي نصت بنود الهدنة على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرتهم، وقاموا بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية".وشدد وزير الإعلام اليمني على أن "الحوثيين سبق وأن عرقلوا آلية اقترحتها الأمم المتحدة لتخصيص عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفي الدولة، عبر تجميعها في حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، بعد نهبهم 70 مليار ريال كانت قد وردت للحساب"، على حد قوله.وفي وقت سابق، لوحت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، باستهداف المنشآت النفطية في السعودية والإمارات، رداً على رفض شرط الجماعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تديرها الحكومة، مقابل تمديد الهدنة التي انتهت مساء اليوم.
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سبوتنيك عربي
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الحرب على اليمن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أنصار الله
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بعرقلة جهود السلام وعدم دفع مرتبات الموظفين
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اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، بعرقلة جهود التهدئة وتحقيق السلام في بلاده، وإعاقة تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال عدم توجيه عائدات دخول سفن المشتقات النفطية خلال سريان هدنة الأمم المتحدة في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرة الجماعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "كشفت الأحداث بكل وضوح للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، عن الطرف الذي يعرقل جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، ويقف حجر عثرة أمام تخفيف المعاناة الإنسانية، ويحاصر اليمنيين، ويمنع دفع مرتبات الموظفين بشكل منتظم، ويتلاعب بأسعار المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء".
وأضاف الوزير اليمني أن "ما وصل عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية (1.660.703) أطنان مترية من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وتكفي عائداتها الضريبية والجمركية لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتابع الإرياني: "نهب الحوثيون ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة والتي نصت بنود الهدنة على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرتهم، وقاموا بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية".
وشدد وزير الإعلام اليمني على أن "الحوثيين سبق وأن عرقلوا آلية اقترحتها الأمم المتحدة لتخصيص عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفي الدولة، عبر تجميعها في حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، بعد نهبهم 70 مليار ريال كانت قد وردت للحساب"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، لوحت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، باستهداف المنشآت النفطية
في السعودية والإمارات، رداً على رفض شرط الجماعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تديرها الحكومة، مقابل تمديد الهدنة التي انتهت مساء اليوم.