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وزير الخارجية القطري يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية.. فيديو
وزير الخارجية القطري يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية.. فيديو
استقبل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:06+0000
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ووفق وكالة الأنباء القطرية، قنا، فقد التقى عبد الرحمن، بمقر وزراة الخارجية القطرية المسؤولة الأمريكية التي تزور الدوحة حاليا.وكتب الوزير القطري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مبديا سعادته بلقاء المسؤولة الأمريكية، ومؤكدا أنه ناقش معها القضايا التي تهم البلدين.وقال: "سعدت بلقاء سعادة السيدة، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.طالع أيضا: أمريكا وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
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أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية القطري يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية.. فيديو

12:06 GMT 02.10.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
 وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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استقبل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا.
ووفق وكالة الأنباء القطرية، قنا، فقد التقى عبد الرحمن، بمقر وزراة الخارجية القطرية المسؤولة الأمريكية التي تزور الدوحة حاليا.
وكتب الوزير القطري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مبديا سعادته بلقاء المسؤولة الأمريكية، ومؤكدا أنه ناقش معها القضايا التي تهم البلدين.
وقال: "سعدت بلقاء سعادة السيدة، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
طالع أيضا: أمريكا وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
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