وزير الخارجية القطري يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية.. فيديو
© AP Photo / Gregorio Borgia وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
© AP Photo / Gregorio Borgia
استقبل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا.
ووفق وكالة الأنباء القطرية، قنا، فقد التقى عبد الرحمن، بمقر وزراة الخارجية القطرية المسؤولة الأمريكية التي تزور الدوحة حاليا.
🎥| نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/WsW7J8Dtm6— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 2, 2022
وكتب الوزير القطري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مبديا سعادته بلقاء المسؤولة الأمريكية، ومؤكدا أنه ناقش معها القضايا التي تهم البلدين.
سعدت بلقاء سعادة السيدة @UnderSecStateJ، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/ykbW1JGGAY— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 2, 2022
وقال: "سعدت بلقاء سعادة السيدة، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنقاش سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.