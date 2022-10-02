https://sputnikarabic.ae/20221002/وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-نتوقع-غزوا-صينيا-لتايوان-في-المستقبل-القريب-1068523850.html
وزير الدفاع الأمريكي: لا نتوقع "غزوا" صينيا لتايوان في المستقبل القريب
وزير الدفاع الأمريكي: لا نتوقع "غزوا" صينيا لتايوان في المستقبل القريب
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنه "لا يرى أي خطط لغزو صيني لتايوان في المستقبل القريب". 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T16:13+0000
2022-10-02T16:13+0000
2022-10-02T16:14+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg
كما ادعى وزير الدفاع أن المسؤولين في الولايات المتحدة يرون في أنشطة الجيش الصيني حول الجزيرة محاولة لخلق "معادلة جديدة" في المنطقة.وقال أوستن إن السلطات الأمريكية تعمل على تجديد التواصل مع نظيراتها الصينية من أجل ضمان استقرار المنطقة.وأصبحت تايوان معزولة عن بكين بعد أن أصبحت معقلا للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) الذي عانى من هزيمة الحزب الشيوعي في حرب أهلية عام 1949.استأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة العمل والاتصال غير الرسمي في أواخر الثمانينيات، وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وترفض جميع الدعوات والجهود الرامية إلى تعزيز النزعة الانفصالية داخلها.تصاعد الوضع حول الجزيرة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس/ آب، وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي من المشرعين ما أدى إلى موجة أخرى من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220830/الصين-تطلب-من-الولايات-المتحدة-الامتناع-عن-بيع-أسلحة-لتايوان-1067014155.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048646812_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_99bd0e2702db365cd896ba2efbc0b59c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
وزير الدفاع الأمريكي: لا نتوقع "غزوا" صينيا لتايوان في المستقبل القريب
16:13 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 02.10.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنه "لا يرى أي خطط لغزو صيني لتايوان في المستقبل القريب".
كما ادعى وزير الدفاع
أن المسؤولين في الولايات المتحدة يرون في أنشطة الجيش الصيني حول الجزيرة محاولة لخلق "معادلة جديدة" في المنطقة.
وقال أوستن إن السلطات الأمريكية تعمل على تجديد التواصل مع نظيراتها الصينية من أجل ضمان استقرار المنطقة.
وأصبحت تايوان
معزولة عن بكين بعد أن أصبحت معقلا للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) الذي عانى من هزيمة الحزب الشيوعي في حرب أهلية عام 1949.
استأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة العمل والاتصال غير الرسمي في أواخر الثمانينيات، وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وترفض جميع الدعوات والجهود الرامية إلى تعزيز النزعة الانفصالية داخلها.
تصاعد الوضع حول الجزيرة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس/ آب، وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي من المشرعين ما أدى إلى موجة أخرى من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.