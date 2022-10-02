https://sputnikarabic.ae/20221002/وزير-العدل-البحريني-يستقبل-وفدا-من-الكونغرس-الأمريكي-1068524242.html
وزير العدل البحريني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
وزير العدل البحريني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، نواف بن محمد المعاودة، اليوم الأحد، وفدا من موظفي الكونغرس الأمريكي. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T16:21+0000
2022-10-02T16:21+0000
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العالم العربي
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وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن المعاودة رحب بالوفد الأمريكي، الذي يجري زيارة رسمية للبلاد، كما أشاد الوزير بمستوى علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك في المجالين العدلي والقانوني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمايكل كوكس، مفوض شرطة بوسطن.وهنأ السفير خلال اللقاء، مفوض شرطة بوسطن بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، مشيدًا بالعلاقات الطيبة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.وأعرب السفير البحريني عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق الأمني في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومن بين هذا التعاون توقيع مذكرة تفاهم تركز على التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وشرطة بوسطن، ويشمل مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
البحرين
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي
وزير العدل البحريني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
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استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، نواف بن محمد المعاودة، اليوم الأحد، وفدا من موظفي الكونغرس الأمريكي.
وقالت صحيفة
"الأيام" البحرينية إن المعاودة رحب بالوفد الأمريكي، الذي يجري زيارة رسمية للبلاد، كما أشاد الوزير بمستوى علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك في المجالين العدلي والقانوني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمايكل كوكس، مفوض شرطة بوسطن.
وهنأ السفير خلال اللقاء، مفوض شرطة بوسطن بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، مشيدًا بالعلاقات الطيبة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب السفير البحريني عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق الأمني في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومن بين هذا التعاون توقيع مذكرة تفاهم تركز على التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وشرطة بوسطن، ويشمل مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.