https://sputnikarabic.ae/20221002/وزير-العدل-المغربي-يجتمع-مع-نظيره-المصري-في-القاهرة-1068508260.html

وزير العدل المغربي يجتمع مع نظيره المصري في القاهرة

وزير العدل المغربي يجتمع مع نظيره المصري في القاهرة

اختتم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، سلسلة زياراته لدول الخليج ومصر والأردن، بلقاء جمعه اليوم الأحد، مع نظيره المصري عمر مروان بمقر الوزارة في القاهرة. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

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حضر اللقاء سفير المملكة المغربية أحمد التازي ومسؤولي الوزارتين، وتطرق إلى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين بقيادة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وناقش الأطراف مختلف مجالات التعاون والتطور بين البلدين في عدد من القطاعات، وأكدوا على عمق العلاقة المتينة التي تجمع "الشعبين الشقيقين" المغربي والمصري منذ سنوات عديدة، وفقا للبيان.واستعرض وهبي، حزمة من الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدل بالمغرب، والتي تتجه إلى تعميق استقلالية السلطة القضائية، وتطوير منظومة التشريع لتستجيب لكافة المتغيرات الدولية والوطنية، وبحيث يكون لها انعكاس إيجابي على حقوق المرأة الطفل والعديد من الفئات، وتكون في خدمة نجاعة العدالة.كما ناقش اشتغال الوزارة بتطوير البنيات التحتية للمحاكم، وتفعيل مجال التحول الرقمي لتجويد الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، زيادة على تكثيف التكوين للموارد البشرية والتكوين في مختلف المهن القانونية والقضائية.وشكل اللقاء فرصة للاطلاع على التجربة المصرية في مجال العدالة، والتي تعرف تقدما في هذا القطاع منذ سنوات، وقدم لمحة عنها وزير العدل المصري، مروان، سواء على مستوى التشريع والقضاء والفقه والعديد من المستويات.وذكر البيان أن اللقاء كان مناسبة لتعزيز علاقات التعاون في مجال العدل بين المملكة المغربية ومصر عبر الوزارتين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، في أفق تعميق هذه العلاقات وتعزيزها عن طريق العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في مجال العدالة.

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