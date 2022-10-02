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https://sputnikarabic.ae/20221002/وفد-إيكواس-يزور-بوركينا-فاسو-الاثنين-1068534831.html
وفد إيكواس يزور بوركينا فاسو الاثنين
وفد إيكواس يزور بوركينا فاسو الاثنين
قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أومارو سيسوكو إمبالو، اليوم الأحد، إن المجموعة سترسل وفدا إلى بوركينا فاسو، بعد الانقلاب العسكري الذي... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T22:50+0000
2022-10-02T22:50+0000
بوركينا فاسو
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وقال أومارو سيسوكو إمبالو في بيان، "في إطار التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالسلام والاستقرار في بوركينا فاسو، سيزور وفد من المجموعة بوركينا فاسو الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022".وأثنى على مختلف الأطراف في بوركينا فاسو لقبولها تسوية سلمية لخلافاتهم.وقال أومارو سيسوكو إمبالو، "ألاحظ بشكل خاص قرار اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بالاستقالة من منصب رئيس الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، لتجنب مواجهة عنيفة واحتمال حمام دم".في وقت سابق يوم الأحد، قال القادة الدينيون والمجتمعيون في بوركينا فاسو، الذين توسطوا في الأزمة السياسية إن الزعيم المخلوع داميبا، كان على استعداد لتقديم استقالته طالما قبلت المجموعة العسكرية التي أطاحت به عدة شروط، بما في ذلك ضمانا لأمنه وأمن حلفائه، واحتراما للالتزامات السابقة التي قطعها أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وإصلاح مستمر للدولة.وبحسب ما ورد وافق القائد العسكري الجديد، النقيب إبراهيم تراوري، على هذه الشروط.أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو، مساء الجمعة أن داميبا، زعيم الحكومة المؤقتة الذي وصل هو نفسه إلى السلطة من خلال انقلاب في يناير، أطاحت به مجموعة من الجيش بقيادة تراوري فيما يعد بالفعل ثاني انقلاب عسكري في البلاد خلال ثمانية أشهر فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221002/وكالة-زعيم-بوركينا-فاسو-المخلوع-يقدم-استقالته-ضمن-اتفاق-يشمل-عدم-محاكمته-1068531106.html
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بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

وفد إيكواس يزور بوركينا فاسو الاثنين

22:50 GMT 02.10.2022
© AP Photoالمتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022
المتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo
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قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أومارو سيسوكو إمبالو، اليوم الأحد، إن المجموعة سترسل وفدا إلى بوركينا فاسو، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
وقال أومارو سيسوكو إمبالو في بيان، "في إطار التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالسلام والاستقرار في بوركينا فاسو، سيزور وفد من المجموعة بوركينا فاسو الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022".
وأثنى على مختلف الأطراف في بوركينا فاسو لقبولها تسوية سلمية لخلافاتهم.
وقال أومارو سيسوكو إمبالو، "ألاحظ بشكل خاص قرار اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بالاستقالة من منصب رئيس الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، لتجنب مواجهة عنيفة واحتمال حمام دم".
جنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
وكالة: زعيم بوركينا فاسو المخلوع يقدم استقالته ضمن اتفاق يشمل عدم محاكمته
19:14 GMT
في وقت سابق يوم الأحد، قال القادة الدينيون والمجتمعيون في بوركينا فاسو، الذين توسطوا في الأزمة السياسية إن الزعيم المخلوع داميبا، كان على استعداد لتقديم استقالته طالما قبلت المجموعة العسكرية التي أطاحت به عدة شروط، بما في ذلك ضمانا لأمنه وأمن حلفائه، واحتراما للالتزامات السابقة التي قطعها أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وإصلاح مستمر للدولة.
وبحسب ما ورد وافق القائد العسكري الجديد، النقيب إبراهيم تراوري، على هذه الشروط.
أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو، مساء الجمعة أن داميبا، زعيم الحكومة المؤقتة الذي وصل هو نفسه إلى السلطة من خلال انقلاب في يناير، أطاحت به مجموعة من الجيش بقيادة تراوري فيما يعد بالفعل ثاني انقلاب عسكري في البلاد خلال ثمانية أشهر فقط.
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