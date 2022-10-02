https://sputnikarabic.ae/20221002/وفد-إيكواس-يزور-بوركينا-فاسو-الاثنين-1068534831.html

وفد إيكواس يزور بوركينا فاسو الاثنين

وفد إيكواس يزور بوركينا فاسو الاثنين

قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أومارو سيسوكو إمبالو، اليوم الأحد، إن المجموعة سترسل وفدا إلى بوركينا فاسو، بعد الانقلاب العسكري الذي... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T22:50+0000

2022-10-02T22:50+0000

2022-10-02T22:50+0000

بوركينا فاسو

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وقال أومارو سيسوكو إمبالو في بيان، "في إطار التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالسلام والاستقرار في بوركينا فاسو، سيزور وفد من المجموعة بوركينا فاسو الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022".وأثنى على مختلف الأطراف في بوركينا فاسو لقبولها تسوية سلمية لخلافاتهم.وقال أومارو سيسوكو إمبالو، "ألاحظ بشكل خاص قرار اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بالاستقالة من منصب رئيس الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، لتجنب مواجهة عنيفة واحتمال حمام دم".في وقت سابق يوم الأحد، قال القادة الدينيون والمجتمعيون في بوركينا فاسو، الذين توسطوا في الأزمة السياسية إن الزعيم المخلوع داميبا، كان على استعداد لتقديم استقالته طالما قبلت المجموعة العسكرية التي أطاحت به عدة شروط، بما في ذلك ضمانا لأمنه وأمن حلفائه، واحتراما للالتزامات السابقة التي قطعها أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وإصلاح مستمر للدولة.وبحسب ما ورد وافق القائد العسكري الجديد، النقيب إبراهيم تراوري، على هذه الشروط.أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو، مساء الجمعة أن داميبا، زعيم الحكومة المؤقتة الذي وصل هو نفسه إلى السلطة من خلال انقلاب في يناير، أطاحت به مجموعة من الجيش بقيادة تراوري فيما يعد بالفعل ثاني انقلاب عسكري في البلاد خلال ثمانية أشهر فقط.

https://sputnikarabic.ae/20221002/وكالة-زعيم-بوركينا-فاسو-المخلوع-يقدم-استقالته-ضمن-اتفاق-يشمل-عدم-محاكمته-1068531106.html

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