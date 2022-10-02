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https://sputnikarabic.ae/20221002/174-قتيلا-في-تدافع-مشجعين-إندونيسيين-هربا-من-أكثر-الأحداث-الرياضية-دموية-بالعالم-1068499052.html
174 قتيلا في تدافع مشجعين إندونيسيين هربا من أكثر الأحداث الرياضية دموية بالعالم
174 قتيلا في تدافع مشجعين إندونيسيين هربا من أكثر الأحداث الرياضية دموية بالعالم
ارتفعت حصيلة قتلى الذعر في مباراة كرة قدم بإندونيسيا إلى 174 قتيلا، معظمهم لقي حتفه دهسا بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أعمال شغب، ليصبح واحدا... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T08:05+0000
2022-10-02T08:05+0000
كرة قدم
أخبار إندونيسيا
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قال نائب حاكم شرق جاوة إميل درداك لتلفزيون كومباس في مقابلة يوم الأحد إن عدد القتلى ارتفع إلى 174 قتيلا، بينما أصيب 100 آخرون ويتلقون العلاج في 8 مستشفيات، 11 منهم في حالة صحية حرجة.اندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مساء السبت بين فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي بفوز بيرسيبايا بنتيجة 3- 2.بسبب خيبة أملهم بعد خسارة فريقهم، رد الآلاف من مشجعي أريما المعرفون باسم " أريمانيا" برشق اللاعبين ومسؤولي الفريق بالزجاجات وأشياء أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".تدفق المشجعون إلى ملعب كانجوروهان تعبيرا عن احتجاجهم وطالبوا إدارة أريما بتفسير سبب هزيمة النادي بعد 23 عاما من الفوز المتواصل على أرضه.في المقابل، بدأت الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بما في ذلك تجاه مدرجات الاستاد وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الجماهير.ولقي البعض حتفه خنقا فيما تعرض البعض الآخر للدهس بينما ركض مئات الأشخاص إلى المخرج في محاولة لتجنب الغاز المسيل للدموع.
https://sputnikarabic.ae/20220930/لاعبا-تنس-يشتبكان-بدلا-من-التصافح-عقب-المباراة-فيديو-1068429211.html
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كرة قدم, أخبار إندونيسيا
كرة قدم, أخبار إندونيسيا

174 قتيلا في تدافع مشجعين إندونيسيين هربا من أكثر الأحداث الرياضية دموية بالعالم

08:05 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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ارتفعت حصيلة قتلى الذعر في مباراة كرة قدم بإندونيسيا إلى 174 قتيلا، معظمهم لقي حتفه دهسا بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أعمال شغب، ليصبح واحدا من أكثر الأحداث الرياضية دموية في العالم.
قال نائب حاكم شرق جاوة إميل درداك لتلفزيون كومباس في مقابلة يوم الأحد إن عدد القتلى ارتفع إلى 174 قتيلا، بينما أصيب 100 آخرون ويتلقون العلاج في 8 مستشفيات، 11 منهم في حالة صحية حرجة.
ملعب تنس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
لاعبا تنس يشتبكان بدلا من التصافح عقب المباراة... فيديو
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اندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مساء السبت بين فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي بفوز بيرسيبايا بنتيجة 3- 2.
بسبب خيبة أملهم بعد خسارة فريقهم، رد الآلاف من مشجعي أريما المعرفون باسم " أريمانيا" برشق اللاعبين ومسؤولي الفريق بالزجاجات وأشياء أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".
تدفق المشجعون إلى ملعب كانجوروهان تعبيرا عن احتجاجهم وطالبوا إدارة أريما بتفسير سبب هزيمة النادي بعد 23 عاما من الفوز المتواصل على أرضه.
في المقابل، بدأت الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بما في ذلك تجاه مدرجات الاستاد وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الجماهير.
ولقي البعض حتفه خنقا فيما تعرض البعض الآخر للدهس بينما ركض مئات الأشخاص إلى المخرج في محاولة لتجنب الغاز المسيل للدموع.
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