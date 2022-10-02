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https://sputnikarabic.ae/20221002/5-قتلى-من-الحرس-الثوري-الإيراني-في-اشتباكات-جنوب-شرقي-البلاد-1068507244.html
5 قتلى من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات جنوب شرقي البلاد
5 قتلى من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات جنوب شرقي البلاد
ارتفع عدد قتلى عناصر الحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات الدائرة في جنوب شرقي البلاد إلى 5. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T11:52+0000
2022-10-02T11:52+0000
إيران
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن وسائل الإعلام الرسمية التي ذكرت يوم الجمعة اندلاع قتال في مدينة زهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان، أكدت في وقت لاحق مقتل 4 من أعضاء الحرس الثوري من بينهما ضابطان برتبة عقيد.ونقلت عن وكالة "إرنا" انه بوفاة أحد أعضاء قوات الحرس الثوري ليلة السبت "يرتفع عدد الشهداء بين الحرس الثوري في الحادث الإرهابي في زهدان يوم الجمعة إلى 5 قتلى".وأعلن محافظ سيستان وبلوشستان حسين مدرس خياباني أن بعض "مثيري الشغب، المنتمين لجماعات إرهابية وانفصالية"، وهوياتهم معروفة، هاجموا أحد مراكز قوى الأمن الداخلي بمواد حارقة وأسلحة نارية بقصد الاستيلاء عليه.واتهم المسؤول الإيران هؤلاء الأشخاص بإضرام النيران في الممتلكات العامة ونهب العديد من المحلات التجارية.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-ضابط-استخبارات-ثان-في-الحرس-الثوري-خلال-اشتباكات-تشهدها-إيران-1068466548.html
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إيران

5 قتلى من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات جنوب شرقي البلاد

11:52 GMT 02.10.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022
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ارتفع عدد قتلى عناصر الحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات الدائرة في جنوب شرقي البلاد إلى 5.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن وسائل الإعلام الرسمية التي ذكرت يوم الجمعة اندلاع قتال في مدينة زهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان، أكدت في وقت لاحق مقتل 4 من أعضاء الحرس الثوري من بينهما ضابطان برتبة عقيد.
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
مقتل ضابط استخبارات ثان في الحرس الثوري خلال اشتباكات تشهدها إيران
أمس, 08:26 GMT
ونقلت عن وكالة "إرنا" انه بوفاة أحد أعضاء قوات الحرس الثوري ليلة السبت "يرتفع عدد الشهداء بين الحرس الثوري في الحادث الإرهابي في زهدان يوم الجمعة إلى 5 قتلى".
وأعلن محافظ سيستان وبلوشستان حسين مدرس خياباني أن بعض "مثيري الشغب، المنتمين لجماعات إرهابية وانفصالية"، وهوياتهم معروفة، هاجموا أحد مراكز قوى الأمن الداخلي بمواد حارقة وأسلحة نارية بقصد الاستيلاء عليه.
واتهم المسؤول الإيران هؤلاء الأشخاص بإضرام النيران في الممتلكات العامة ونهب العديد من المحلات التجارية.
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