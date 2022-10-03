https://sputnikarabic.ae/20221003/أبو-ظبي-إلغاء-التذاكر-الورقية-في-المواقف-العامة-والدفع-إلكترونيا--1068566149.html
أبو ظبي... إلغاء التذاكر الورقية في المواقف العامة والدفع إلكترونيا
أبو ظبي... إلغاء التذاكر الورقية في المواقف العامة والدفع إلكترونيا
ألغت السلطات الإماراتية التذاكر الورقية داخل المواقف العامة، واستبدلتها بطريقة إلكترونية في الدفع. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T15:16+0000
2022-10-03T15:16+0000
2022-10-03T15:16+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_705569c7ae8bc0691396cd5243356c95.jpg
ووفقا لبيان نشره موقع "الإمارات اليوم"، أكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي أنه "سيتم إصدار تذكرة دفع رسوم المواقف إلكترونياً فقط، بينما سيتم إيقاف إصدار النسخة الورقية منها".ولفت المركز إلى أن المتعاملين يمكنهم أن يحصلوا على تذكرة الدفع الإلكترونية عن طريق عدة خطوات من خلال الشاشة الموجودة داخل كل المواقف.وأوضح أن هذه الخطوات تبدأ بـ "اختيار نوع الموقف وبيانات المركبة (المصدر، النوع، الفئة ورقم المركبة) ووسيلة الدفع من بين عدة وسائل متاحة، كبطاقة مواقف، أو نقداً، أو بواسطة البطاقة البنكية".وأشار إلى أنه سيتم إعادة توزيع الأجهزة حسب الاستخدامات في كل منطقة، "كما سيتم تركيب أكثر من 1200 جهاز تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، على أن يتم الانتهاء من العملية بالكامل قبل نهاية العام الحالي".طالع أيضا: أغلى صقر في تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية
https://sputnikarabic.ae/20221001/مشروع-القطار-الخليجي-ما-الذي-يحققه-للإمارات-وسلطنة-عمان-1068480154.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ca5ae68fc00d0efc87a8fd40bad0532.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أبو ظبي... إلغاء التذاكر الورقية في المواقف العامة والدفع إلكترونيا
تابعنا عبر
ألغت السلطات الإماراتية التذاكر الورقية داخل المواقف العامة، واستبدلتها بطريقة إلكترونية في الدفع.
ووفقا لبيان نشره
موقع "الإمارات اليوم"، أكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي أنه "سيتم إصدار تذكرة دفع رسوم المواقف إلكترونياً فقط، بينما سيتم إيقاف إصدار النسخة الورقية منها".
ولفت المركز إلى أن المتعاملين يمكنهم
أن يحصلوا على تذكرة الدفع الإلكترونية عن طريق عدة خطوات من خلال الشاشة الموجودة داخل كل المواقف.
وأوضح أن هذه الخطوات تبدأ بـ "اختيار نوع الموقف وبيانات المركبة (المصدر، النوع، الفئة ورقم المركبة) ووسيلة الدفع من بين عدة وسائل متاحة، كبطاقة مواقف، أو نقداً، أو بواسطة البطاقة البنكية".
وبخصوص مواصفات تلك الشاشات المنتشرة أكد المركز أنها شاشات ذكية "تتيح للمستخدم إدخال بيانات لوحة المركبة إلكترونيا واختيار نوع التذكرة المناسبة سواءٌ للمواقف الفرعية أو الرئيسية، وذلك بدلاً من تخصيص أجهزة دفع معينة لكل نوع من المواقف على حدة".
وأشار إلى أنه سيتم إعادة توزيع الأجهزة حسب الاستخدامات في كل منطقة، "كما سيتم تركيب أكثر من 1200 جهاز تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، على أن يتم الانتهاء من العملية بالكامل قبل نهاية العام الحالي".