https://sputnikarabic.ae/20221003/أطفال-يدفعون-حياتهم-ثمن-دخولهم-إلى-الأراضي-الروسية-1068568154.html
أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم إلى الأراضي الروسية
أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم إلى الأراضي الروسية
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين الذين يدخلون إلى الأراضي المحررة؛ محادثات بين تركيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا؛ انتهاء الهدنة... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T15:50+0000
2022-10-03T15:50+0000
2022-10-03T15:50+0000
راديو
بلا قيود
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أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم للأراضي الروسية
أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم للأراضي الروسية
أكد شهود عيان في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدنيين حاولوا الدخول إلى المناطق الروسية في ضواحي زابوروجيه.وقال أقارب أحد الذين قضوا برصاص القوات الأوكرانية: حول الأوضاع هناك، قال مدير مكتب "سبوتنيك" في سوريا ولبنان، ميخائيل علاء الدين، المتواجد حاليا في ضواحي زابوروجيه:ولكن ماذا استفادت روسيا من إعادة انضمام هذه الأراضي؟عن هذا السؤال أجاب كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في حديث لـ"سبوتنيك":وحول المرحلة المقبلة بعد الاستفتاء، قالت أستاذة القانون الدولي، كيرا سازونوفا لـ"سبوتنيك":لا تمديد للهدنة في اليمنقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برغ أنه يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة، داعيا الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد البحري:من المسؤول عن تخريب التيار الشمالي ولماذا؟أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه يمكن إصلاح الضرر الذي ألحق بالبنية التحتية في خط "التيار الشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ" بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم إلى الأراضي الروسية
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نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين الذين يدخلون إلى الأراضي المحررة؛ محادثات بين تركيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا؛ انتهاء الهدنة الأممية في اليمن وجماعة "أنصار الله" ترفض تمديدها؛ هل ينهي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان التوتر بين البلدين؛ من المسؤول عن تخريب "التيار الشمالي" ولماذا؟
أكد شهود عيان في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدنيين حاولوا الدخول إلى المناطق الروسية في ضواحي زابوروجيه.
وقال أقارب أحد الذين قضوا برصاص القوات الأوكرانية:
"بعد وصول أشخاص من إدارة أمن الدولة الأوكرانية وعدوا بفتح ممر أخضر في صباح يوم 30 من شهر أيلول/ سبتمبر. لكن عندما بدأ الناس باستخدام هذا الممر للخروج، بدأوا بإطلاق النار عليهم. وتبين أن من أطلق النار على الناس هم أوكرانيون، وكانت الضحية امرأة وطفلان أعمارهما 6 سنوات و11 سنة".
حول الأوضاع هناك، قال مدير مكتب "سبوتنيك" في سوريا ولبنان، ميخائيل علاء الدين، المتواجد حاليا في ضواحي زابوروجيه:
"تم استهداف المدنيين بشكل عشوائي ودون تمييز فقط لأنهم أرادوا الدخول لرؤية أقربائهم في المناطق التي طلبت الانضمام إلى روسيا، والناس يطالبون بفتح ممر أخضر، لأنهم لا يملكون المال لشراء الغاز أو أي شيء آخرعلى عكس المناطق التي توجد فيها القوات الروسية التي أمنت كل ما يحتاجه المواطنون".
ولكن ماذا استفادت روسيا من إعادة انضمام هذه الأراضي؟
عن هذا السؤال أجاب كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في حديث لـ"سبوتنيك":
" بالطبع الحديث يدور عن ساحل آزوف، بمعنى أن بحر آزوف الآن أصبح بحراً داخلياً لروسيا. كما أن مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه هي مناطق زراعية كبيرة. أيضاً فيما يتعلق بالنمو السكاني فإنه في ظل ظروف الهجرة بسبب العملية العسكرية، من الصعب الآن تحديد العدد الدقيق للمواطنين، لكن ربما يكون حوالي مليون ونصف المليون نسمة. الجدير بالذكر أن مقاطعة خيرسون تعتمد على شبه جزيرة القرم. فالناس في هذه المنطقة يزرعون الفواكه والخضروات التي تباع في شبه جزيرة القرم. كما أنه حسب العادة كان الناس من منطقة خيرسون يسافرون إلى المناطق المتاخمة لروسيا للعمل، وذلك بسبب انهيار جميع المؤسسات الصناعية في منطقة خيرسون بعد أن دمرت السلطات الأوكرانية كل شيء. لكن الآن سيكون من الأسهل عليهم السفر إلى روسيا للعمل، وكذلك سيتم أيضًا اعادة تأهيل الشركات والمؤسسات في هذه المنطقة".
وحول المرحلة المقبلة بعد الاستفتاء، قالت أستاذة القانون الدولي، كيرا سازونوفا لـ"سبوتنيك":
"في الأيام المقبلة ستكون هناك مرحلتان مهمتان وهي اجتماع لمجلس الدوما والمجلس الفيدرالي. علاوة على ذلك تم تحديد مدة الفترة الانتقالية التي ينبغي أن تستمر حتى عام 2026. خلال هذا الفترة يجب أن يتم تنفيذ جميع مراحل التكامل الرئيسية".
لا تمديد للهدنة في اليمن
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برغ أنه يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة، داعيا الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد البحري:
"من المعلوم أن حكومة صنعاء قدمت مقترحات لتمديد الهدنة، وكلها متعلقة بالجانب الإنساني فيما يخص الشعب اليمني، سواء من حيث صرف المرتبات لموظفي الدولة، أو دخول المشتقات النفطية، والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، وفتح الرحلات أمام المرضى والمسافرين للرحلات التجارية لأكثر من مكان، لكن الطرف الآخر هو من تعنت، ويريد تجزئة هذه المطالب وإيصال حقوق اليميين بالقطارة، فيريد أن يصرف جزء من المرتبات ، وفتح المطار جزئيا، ورفع الحصار عن الميناء جزئيا أيضا ، وهذه الأمور لا تلبي احتياجات الشعب اليمني. وإذا لم يتم الاستجابة لمطالب صنعاء بجدية فإن الأمور ذاهبة نحو التصعيد".
من المسؤول عن تخريب التيار الشمالي ولماذا؟
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه يمكن إصلاح الضرر الذي ألحق بالبنية التحتية في خط "التيار الشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ" بلا قيود":
"لا حلول قريبة أمام أوروبا، وستعاني الكثير لتأمين موارد الطاقة لمواطنيها، إن كان من ناحية التدفئة، أو تشغيل المصانع، وهذا التخريب لخط الأنابيب جاء لمصلحة الدول التي تتاجر بالغاز المسال، ولا أحد يستطيع فعل ذلك إلا الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...