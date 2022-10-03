https://sputnikarabic.ae/20221003/أطفال-يدفعون-حياتهم-ثمن-دخولهم-إلى-الأراضي-الروسية-1068568154.html

أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم إلى الأراضي الروسية

أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم إلى الأراضي الروسية

نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين الذين يدخلون إلى الأراضي المحررة؛ محادثات بين تركيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا؛ انتهاء الهدنة... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T15:50+0000

2022-10-03T15:50+0000

2022-10-03T15:50+0000

راديو

بلا قيود

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أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم للأراضي الروسية أطفال يدفعون حياتهم ثمن دخولهم للأراضي الروسية

أكد شهود عيان في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدنيين حاولوا الدخول إلى المناطق الروسية في ضواحي زابوروجيه.وقال أقارب أحد الذين قضوا برصاص القوات الأوكرانية: حول الأوضاع هناك، قال مدير مكتب "سبوتنيك" في سوريا ولبنان، ميخائيل علاء الدين، المتواجد حاليا في ضواحي زابوروجيه:ولكن ماذا استفادت روسيا من إعادة انضمام هذه الأراضي؟عن هذا السؤال أجاب كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في حديث لـ"سبوتنيك":وحول المرحلة المقبلة بعد الاستفتاء، قالت أستاذة القانون الدولي، كيرا سازونوفا لـ"سبوتنيك":لا تمديد للهدنة في اليمنقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برغ أنه يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة، داعيا الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد البحري:من المسؤول عن تخريب التيار الشمالي ولماذا؟أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه يمكن إصلاح الضرر الذي ألحق بالبنية التحتية في خط "التيار الشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ" بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио