https://sputnikarabic.ae/20221003/أغلى-صقر-في-تاريخ-معرض-أبو-ظبي-الدولي-للصيد-والفروسية-1068537110.html

أغلى صقر في تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية

أغلى صقر في تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية

اختتم مساء أمس الأحد، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته الـ19، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقد زار معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته التاسعة عشرة (ADIHEX) الآلاف من محبي الرياضات مثل الصقور والفروسية والرماية وكذلك عشاق السفر والتخييم وأنشطة الهواء الطلق.وشارك الزوار في أكثر من 150 ندوة وفعاليات تعليمية ومسابقات وعروض رياضية.وشهد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ المعرض بكل دوراته السابقة، حيث تمّ بيع الصقر "بيور جير" ألترا وايت أميريكي بقيمة مليون و10 آلاف درهم (وهو ما يزيد على 275 ألف دولار).

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