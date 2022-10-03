أغلى صقر في تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية
اختتم مساء أمس الأحد، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته الـ19، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي الصقارين الإماراتيين.
وقد زار معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته التاسعة عشرة (ADIHEX) الآلاف من محبي الرياضات مثل الصقور والفروسية والرماية وكذلك عشاق السفر والتخييم وأنشطة الهواء الطلق.
وشارك الزوار في أكثر من 150 ندوة وفعاليات تعليمية ومسابقات وعروض رياضية.
وشهد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ المعرض بكل دوراته السابقة، حيث تمّ بيع الصقر "بيور جير" ألترا وايت أميريكي بقيمة مليون و10 آلاف درهم (وهو ما يزيد على 275 ألف دولار).
© AFP 2022 / Karim Sahibبائع بالمزاد يعرض صقر جيرفالكون أبيض خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022. تم بيع الطائر بما يعادل 270 ألف دولار أمريكي.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
بائع بالمزاد يعرض صقر جيرفالكون أبيض خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022. تم بيع الطائر بما يعادل 270 ألف دولار أمريكي.
© AFP 2022 / Karim Sahibيحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
يحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibزائرة تتفقد بندقية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
زائرة تتفقد بندقية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibصيادون إماراتيون يعرضون حرفتهم التقليدية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
صيادون إماراتيون يعرضون حرفتهم التقليدية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibيحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية ، في 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
يحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية ، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibصورة تُظهر منظرًا من جناح أحد مصنعي رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
صورة تُظهر منظرًا من جناح أحد مصنعي رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibتُعرض الطيور في جناح إحدى شركات تصنيع رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
تُعرض الطيور في جناح إحدى شركات تصنيع رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibإحدى المشاركات تشجع كلبها خلال مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
إحدى المشاركات تشجع كلبها خلال مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.