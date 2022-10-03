عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/أغلى-صقر-في-تاريخ-معرض-أبو-ظبي-الدولي-للصيد-والفروسية-1068537110.html
أغلى صقر في تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية
أغلى صقر في تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية
اختتم مساء أمس الأحد، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته الـ19، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T08:10+0000
2022-10-03T08:10+0000
صور
وسائط متعددة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068537426_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_8bf8c36e5de00c149a4e4ec385b16dd2.jpg
وقد زار معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته التاسعة عشرة (ADIHEX) الآلاف من محبي الرياضات مثل الصقور والفروسية والرماية وكذلك عشاق السفر والتخييم وأنشطة الهواء الطلق.وشارك الزوار في أكثر من 150 ندوة وفعاليات تعليمية ومسابقات وعروض رياضية.وشهد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ المعرض بكل دوراته السابقة، حيث تمّ بيع الصقر "بيور جير" ألترا وايت أميريكي بقيمة مليون و10 آلاف درهم (وهو ما يزيد على 275 ألف دولار).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068537426_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_1ca416ffaa5377918dd6368f81efb201.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أغلى صقر في تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية

08:10 GMT 03.10.2022
تابعنا عبرTelegram
اختتم مساء أمس الأحد، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته الـ19، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي الصقارين الإماراتيين.
وقد زار معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته التاسعة عشرة (ADIHEX) الآلاف من محبي الرياضات مثل الصقور والفروسية والرماية وكذلك عشاق السفر والتخييم وأنشطة الهواء الطلق.
وشارك الزوار في أكثر من 150 ندوة وفعاليات تعليمية ومسابقات وعروض رياضية.
وشهد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ المعرض بكل دوراته السابقة، حيث تمّ بيع الصقر "بيور جير" ألترا وايت أميريكي بقيمة مليون و10 آلاف درهم (وهو ما يزيد على 275 ألف دولار).
© AFP 2022 / Karim Sahibبائع بالمزاد يعرض صقر جيرفالكون أبيض خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022. تم بيع الطائر بما يعادل 270 ألف دولار أمريكي.
بائع بالمزاد يعرض صقر جيرفالكون أبيض خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
بائع بالمزاد يعرض صقر جيرفالكون أبيض خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022. تم بيع الطائر بما يعادل 270 ألف دولار أمريكي.
© AFP 2022 / Karim Sahibيحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
يحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
يحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibزائرة تتفقد بندقية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
زائرة تتفقد بندقية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
زائرة تتفقد بندقية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibصيادون إماراتيون يعرضون حرفتهم التقليدية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
صيادون إماراتيون يعرضون حرفتهم التقليدية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
صيادون إماراتيون يعرضون حرفتهم التقليدية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibيحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية ، في 1 أكتوبر 2022.
يحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية ، في 1 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
يحضر المشاركون كلابهم للمنافسة في مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية ، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibصورة تُظهر منظرًا من جناح أحد مصنعي رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
صورة تُظهر منظرًا من جناح أحد مصنعي رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية ، في 1 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
صورة تُظهر منظرًا من جناح أحد مصنعي رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibتُعرض الطيور في جناح إحدى شركات تصنيع رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
تُعرض الطيور في جناح إحدى شركات تصنيع رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
تُعرض الطيور في جناح إحدى شركات تصنيع رقعة الصقور، خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibإحدى المشاركات تشجع كلبها خلال مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
إحدى المشاركات تشجع كلبها خلال مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Karim Sahib
إحدى المشاركات تشجع كلبها خلال مسابقة جمال السلوقي العربي، كجزء من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية، في 1 أكتوبر 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала