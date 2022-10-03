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https://sputnikarabic.ae/20221003/أوغلو-مذكرة-التفاهم-مع-ليبيا-حول-التنقيب-عن-النفط-والغاز-تشمل-عمليات-برية-وبحرية-1068559886.html
أوغلو: مذكرة التفاهم مع ليبيا حول التنقيب عن النفط والغاز تشمل عمليات برية وبحرية
أوغلو: مذكرة التفاهم مع ليبيا حول التنقيب عن النفط والغاز تشمل عمليات برية وبحرية
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب برا وبحرا. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T13:05+0000
2022-10-03T13:05+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
توقيع مذكرة تفاهم
أخبار تركيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. أكد تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في طرابلس، مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم مع ليبيا حول الغاز والنفط ستشمل التنقيب برا وبحرا".ووقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول وذلك على هامش زيارة وفد وزاري تركي رفيع المستوى إلى ليبيا.وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، عبر تغريدة، "التقيت بعبد الحميد الدبيبة وناقشنا خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة ووقعنا مذكرتي تفاهم في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, توقيع مذكرة تفاهم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, توقيع مذكرة تفاهم, أخبار تركيا اليوم

أوغلو: مذكرة التفاهم مع ليبيا حول التنقيب عن النفط والغاز تشمل عمليات برية وبحرية

13:05 GMT 03.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب برا وبحرا.
القاهرة - سبوتنيك. أكد تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في طرابلس، مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم مع ليبيا حول الغاز والنفط ستشمل التنقيب برا وبحرا".
ووقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول وذلك على هامش زيارة وفد وزاري تركي رفيع المستوى إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، عبر تغريدة، "التقيت بعبد الحميد الدبيبة وناقشنا خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة ووقعنا مذكرتي تفاهم في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول".
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