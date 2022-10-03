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https://sputnikarabic.ae/20221003/إيران-إحياء-الاتفاق-النووي-لا-يزال-ممكنا-1068555837.html
إيران: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكنا
إيران: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكنا
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:02+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الإيراني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".تأتي تصريحات الكناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.
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الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني

إيران: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكنا

12:02 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بحسب "فرانس برس".
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1 أكتوبر, 19:53 GMT
وقال المسؤول الإيراني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".
تأتي تصريحات الكناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.
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