https://sputnikarabic.ae/20221003/إيران-إحياء-الاتفاق-النووي-لا-يزال-ممكنا-1068555837.html
إيران: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكنا
إيران: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكنا
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:02+0000
2022-10-03T12:02+0000
2022-10-03T12:02+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الإيراني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".تأتي تصريحات الكناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.
https://sputnikarabic.ae/20221001/الخارجية-القطرية-تؤكد-تطلع-الدوحة-إلى-توصل-طهران-وواشنطن-لتوافق-على-إحياء-الاتفاق-النووي-1068490449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الاتفاق النووي الإيراني
إيران: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكنا
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بحسب "فرانس برس".
وقال المسؤول الإيراني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي
"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".
تأتي تصريحات الكناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.