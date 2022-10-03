https://sputnikarabic.ae/20221003/إيلون-ماسك-يعتبر-أن-القرم-أرض-روسية-وضمها-لأوكرانيا-كان-خطأ-1068576011.html
إيلون ماسك يعتبر أن القرم أرض روسية وضمها لأوكرانيا كان "خطأ"
إيلون ماسك يعتبر أن القرم أرض روسية وضمها لأوكرانيا كان "خطأ"
نشر الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، استطلاعا على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه مقترحات "لخريطة سلام في أوكرانيا". 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T18:16+0000
2022-10-03T18:16+0000
2022-10-03T18:24+0000
إيلون ماسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.وذكر ماسك أن البند الثاني يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).وبعد ذلك نشر ماسك تغريدة أخرى تطالب الناس بالتصويت سأل فيها متابعيه فيما إذا كانت شعوب دونباس والمناطق المحررة تمتلك الحق بتقرير مصيرها بأن تكون جزءا من روسيا أو أوكرانيا وزادت نسبة المصوتين الذين ردوا بنعم عن 60%.
https://sputnikarabic.ae/20220919/الكرملين-يرد-على-أحلام-كييف-بشأن-شبه-جزيرة-القرم-1067933356.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك يعتبر أن القرم أرض روسية وضمها لأوكرانيا كان "خطأ"
18:16 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
نشر الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، استطلاعا على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه مقترحات "لخريطة سلام في أوكرانيا".
واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.
وذكر ماسك أن البند الثاني يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).
وأضاف ماسك أن اتفاق السلام يجب أن يضمن تزويد القرم بالمياه العذبة.
واختتم ماسك مقترحاته بإبقاء أوكرانيا دولة حيادية بالكامل، أي عدم دخولها بأي حلف عسكري.
وبعد ذلك نشر ماسك
تغريدة أخرى تطالب الناس بالتصويت سأل فيها متابعيه فيما إذا كانت شعوب دونباس والمناطق المحررة تمتلك الحق بتقرير مصيرها بأن تكون جزءا من روسيا أو أوكرانيا وزادت نسبة المصوتين الذين ردوا بنعم عن 60%.