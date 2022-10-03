https://sputnikarabic.ae/20221003/استطلاع-رأي-نسبة-تأييد-رئيس-كوريا-الجنوبية-تتراجع-بعد-حديثه-المزعوم-عن-بايدن-والكونغرس-1068561728.html
استطلاع رأي: نسبة تأييد رئيس كوريا الجنوبية تتراجع بعد حديثه "المزعوم" عن بايدن والكونغرس
استطلاع رأي: نسبة تأييد رئيس كوريا الجنوبية تتراجع بعد حديثه "المزعوم" عن بايدن والكونغرس
أظهر استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، شهدت تراجعا للمرة الأولى منذ 4 أسابيع، بعد أن أثارت تصريحاته التي تم رصدها... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T13:38+0000
2022-10-03T13:38+0000
2022-10-03T13:38+0000
كوريا الجنوبية
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي استطلاع للرأي شمل 2522 مشاركا، وأجرته شركة استطلاع الرأي "Realmeter" الكورية، من يوم الاثنين إلى الجمعة الأسبوع الماضي، قام 31.2 في المئة بتقييم إيجابي لأداء يون الوظيفي، وذلك بانخفاض 3.4 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.بينما بلغت نسبة رفض يون في الاستطلاع 66 في المئة، بزيادة 3.8 نقطة مئوية.وترى "يونهاب" أنه من الممكن أن يُعزى انخفاض نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي إلى الجدل الذي أثاره حديثه الجانبي، واتهامه بالتلاعب الإعلامي، بعد تعرضه لانتقادات بسبب استخدام كلمات بذيئة في تصريحات خاصة لمساعديه أثناء رحلته إلى نيويورك الشهر الماضي.وعلى الرغم من أن التسجيل الصوتي لتصريحات يون لم يكن واضحا بسبب الضوضاء، فقد اعتقد الكثيرون أنه استخدم لغة بذيئة أثناء حديثه عن الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي، جو بايدن.ورفض مكتب رئيس كوريا الجنوبية هذا الادعاء، مؤكدا أنه كان يشير إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في كوريا الجنوبية، ولم يذكر الكونغرس الأمريكي أو بايدن في حديثه.
https://sputnikarabic.ae/20220616/كوريا-الجنوبية-شعبية-الرئيس-يون-سيوك-يول-تتراجع-إلى-أقل-من-50-1063683953.html
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كوريا الجنوبية, العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاع رأي: نسبة تأييد رئيس كوريا الجنوبية تتراجع بعد حديثه "المزعوم" عن بايدن والكونغرس
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أظهر استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، شهدت تراجعا للمرة الأولى منذ 4 أسابيع، بعد أن أثارت تصريحاته التي تم رصدها أثناء تواجده في نيويورك الشهر الماضي، ضجة في سيئول.
وفي استطلاع للرأي شمل 2522 مشاركا، وأجرته شركة استطلاع الرأي "Realmeter" الكورية، من يوم الاثنين إلى الجمعة الأسبوع الماضي، قام 31.2 في المئة بتقييم إيجابي لأداء يون الوظيفي، وذلك بانخفاض 3.4 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
بينما بلغت نسبة رفض يون في الاستطلاع 66 في المئة، بزيادة 3.8 نقطة مئوية.
وترى "يونهاب" أنه من الممكن أن يُعزى انخفاض نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي إلى الجدل الذي أثاره حديثه الجانبي، واتهامه بالتلاعب الإعلامي، بعد تعرضه لانتقادات بسبب استخدام كلمات بذيئة في تصريحات خاصة لمساعديه أثناء رحلته إلى نيويورك الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن التسجيل الصوتي لتصريحات يون لم يكن واضحا بسبب الضوضاء، فقد اعتقد الكثيرون أنه استخدم لغة بذيئة
أثناء حديثه عن الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ورفض مكتب رئيس كوريا الجنوبية هذا الادعاء، مؤكدا أنه كان يشير إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في كوريا الجنوبية، ولم يذكر الكونغرس الأمريكي أو بايدن في حديثه.